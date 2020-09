Alpha Pharma, tutto pronto per il raduno

Ultimi preparativi per il raduno dell’Alpha Pharma Lions Basket Bisceglie, fissato per le ore 17:30 di giovedì 3 settembre. L’evento – contrariamente a quanto accade di norma – sarà a porte chiuse con accesso al PalaDolmen consentito ai soli giocatori, tecnici, dirigenti e collaboratori. La società ha deciso comunque di consentire ai tifosi e agli appassionati di assistere attraverso una diretta Facebook (che naturalmente resterà disponibile) sulla pagina ufficiale Lions Basket Bisceglie e in condivisione sui social del media partner BisceglieViva.

Tutte le persone direttamente coinvolte nelle attività quotidiane del team sono state sottoposte in questi giorni al test sierologico Viva Diag-Covid 19 fornito da Alpha Pharma Service, azienda leader in Italia nel comparto delle biotecnologie oltre che main sponsor dei Lions Basket Bisceglie: un passaggio indispensabile – senza dubbio consigliato a qualsiasi società sportiva, a prescindere dalle prescrizioni delle singole federazioni - affinché le attività potessero prendere il via in condizioni di massima sicurezza.

Il test rapido diagnostico in vitro, per uso professionale, rivela la positività o meno al Coronavirus attraverso la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM e IgG nel sangue umano (prelevato dalla vena o dal polpastrello) nel siero o nel plasma. Alpha Pharma Service è distributore unico per l’Italia di Viva Diag-Covid 19, la cui efficacia e accuratezza scientifica sono state più volte sottolineate. Come ha sostenuto Oronzo Cervelli, Direttore generale di Alpha Pharma Service, «il test è di utilizzo facile e immediato: bastano quindici minuti. Consigliamo chi si sottopone a farsi guidare da un medico o da un operatore sanitario esperto, specie nella lettura del risultato» ha evidenziato.

Il patologo clinico Maurizio Cipolla ha spiegato: «Il test consente di effettuare uno screening in grado di valutare subito la presenza di anticorpi per poter avviare una fase successiva sull’andamento dell’infezione. È uno strumento efficace per un rapido accertamento di coloro che hanno avuto contatto con positivi al Covid-19».

Secondo Michele Cassese, amministratore delegato di Alpha Pharma Service, «ogni realtà sanitaria, imprenditoriale, commerciale e sportiva ha il dovere di sottoporre tutte le persone coinvolte a questo test, uno strumento diagnostico rapido e affidabile che abbiamo immesso sul mercato a prezzi calmierati».

Tutti i tecnici e i ragazzi del settore giovanile nerazzurro saranno a loro volta sottoposti al test sierologico Viva Diag-Covid 19 fornito da Alpha Pharma Service.