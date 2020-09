Alpha Pharma, giovedì il raduno della prima squadra in diretta Facebok

Non la “solita” festa d’apertura dell’annata sportiva, anche se è legittimo confidare che ci saranno occasioni future e successive, specie per i tifosi più giovani e i leoncini del Minibasket, di salutare personalmente i protagonisti della nuova stagione. Per queste ragioni, al fine di venire incontro alle esigenze dei sostenitori nerazzurri, il raduno dell’ Alpha Pharma Lions Basket Bisceglie, in programma giovedì 3 settembre alle ore 17:30, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Lions Basket Bisceglie e condiviso sui social del media partner BisceglieViva per consentire una diffusione ancora più capillare.

Quindici i cestisti convocati per l’intensa fase di lavoro precampionato: ai riconfermati Andrea Chiriatti ed Edoardo Maresca, al già annunciato ritorno di Juan Manuel Caceres e dei biscegliesi Fabio Galantino e Samuele Misino e ai nuovi innesti di Georgi Sirakov, Fadilou Seck, Donato Vitale, Matteo Santucci, Tommaso Molteni si aggiungeranno Pierfrancesco Abrescia, esterno barese classe 2001 che nella passata stagione ha giocato in C Gold a Isernia, il lungo andriese Domenico Quarto di Palo, il playmaker Tommy Papagni, la guardia Walter Mastrofilippo e Alessandro Mastrodonato, il più giovane del gruppo coi suoi 16 anni.

Lo staff tecnico sarà composto dal riconfermato coach Gigi Marinelli, alla sua terza stagione consecutiva in nerazzurro, dal vice Davide Gabriele (new entry) oltre che dagli inamovibili Michele Falcone (preparatore fisico) e Tonio Lopopolo (massaggiatore).

Tutti i giocatori, i componenti dello staff tecnico, i dirigenti e i collaboratori del club sono stati sottoposti in queste ore al test sierologico Viva Diag fornito da Alpha Pharma Service, azienda leader in Italia oltre che main sponsor dei Lions Basket Bisceglie: un passaggio indispensabile – senza dubbio consigliato a qualsiasi società sportiva, a prescindere dalle prescrizioni delle singole federazioni - affinché le attività potessero prendere il via in condizioni di massima sicurezza.

Il raduno di giovedì si svolgerà osservando scrupolosamente le normative anti-Covid inerenti il distanziamento sociale. Le circostanze non renderanno certo meno frizzante l’attesa per l’inizio della 24esima stagione consecutiva nei tornei nazionali per una realtà consolidata e storica della pallacanestro italiana.