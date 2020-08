Due conferme e un volto nuovo nello staff tecnico dei Lions

Definito l’organico, è tempo di puntellare lo staff tecnico in casa Lions Bisceglie. Il club nerazzurro, oltre al confermatissimo coach Gigi Marinelli, ha deciso di proseguire il proficuo e solido rapporto di collaborazione con due professionisti molto legati alla realtà biscegliese e inserito nei ranghi un nuovo assistente allenatore.

Michele Falcone sarà il preparatore fisico della prima squadra di Serie B per la settima annata di fila mentre il massaggiatore Antonio Lopopolo porterà a quota sedici il numero di stagioni consecutive al servizio della società. Una prova evidente della solidità – duratura nel tempo - del progetto tecnico e sportivo dei Lions.

Il 28enne napoletano Davide Gabriele sarà il nuovo vice. Vivibasket Napoli e Scandone Avellino le prime tappe del suo percorso, costellato da risultati di rilievo a livello giovanile: sette titoli regionali, sei accessi a fasi interregionali e due finali nazionali centrati in cinque anni, oltre alla Final Eight della Next Gen Cup, competizione organizzata dalla Legabasket. Nella stagione 2019-2020, interrotta a causa dell’emergenza epidemiologica, Davide Gabriele ha guidato Isernia, team di Serie C Gold incluso nel girone campano.

«È un particolare motivo di soddisfazione per me, aldilà delle frasi di circostanza, arrivare a Bisceglie ed entrare nello staff di un club storico della pallacanestro italiana» ha spiegato l’assistant coach nerazzurro. «Non vedo l’ora di poter cominciare a lavorare per ripagare la fiducia della società e di Gigi Marinelli, oltre che per sentire tutto il calore della gente. Sono a disposizione del progetto e pronto a integrarmi in una realtà importante».



Lions Basket Bisceglie srl rivolge gratitudine e augura il meglio a coach Titto Carone, che ha ricoperto l’incarico di assistente allenatore della prima squadra con grande professionalità, inserendosi subito nell’ambiente e mostrando ancora una volta tutte le sue riconosciute capacità.