Botto nerazzurro, Juan Caceres torna ai Lions Bisceglie

È sempre difficile dissimulare la circolazione delle voci di mercato, e in alcuni casi il compito è reso ancora più arduo da alcuni fattori come l’insistenza dei rumors, il valore tecnico del protagonista e il suo legame con la piazza.

Juan Manuel Caceres tornerà a indossare la canotta dei Lions Bisceglie, per la gioia dei tantissimi tifosi nerazzurri che non ne hanno mai dimenticato l’ottimo rendimento e l’enorme grinta mostrata nella stagione 2012-2013. L’esperto lungo argentino (200 cm per 95 kg) sarà, coi suoi 36 anni, il giocatore più grande d’età del roster di coach Gigi Marinelli. Riva del Garda, Anagni, Rimini, Bisceglie, Rieti, Matera (in A2), Maddaloni, Valmontone, Roma (sponda Stella Azzurra), Lecco ed Empoli le tappe di una carriera vissuta quasi esclusivamente in Serie B.

Un veterano della categoria per i Lions 2020-2021, un giocatore che ha saputo lasciare un ricordo indelebile al punto che la prospettiva del suo ingaggio ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori biscegliesi. Sentimento ricambiato: «Mi sento molto carico e sono davvero onorato di poter giocare ancora con la maglia di Bisceglie, in una splendida città, per una grande società e una tifoseria meravigliosa: persone che conosco e che mi sono rimaste nel cuore, che mi hanno applaudito anche quando sono tornato da avversarioᰇ» ha affermato Juan Caceres. «Darò tutto per aiutare la squadra, sarà battaglia in ogni partita: avete la mia parola».

Difensore, rimbalzista, realizzatore, ottimo tiratore dalla lunetta, leader in campo e nello spogliatoio: queste le credenziali per cui i Lions hanno scelto di affidarsi a uno dei giocatori più apprezzati del terzo torneo cestistico nazionale.

L’arrivo dell’ala-pivot italo-argentina porta per il momento a sette il numero di atleti ufficializzati dal club: oltre a Caceres, i riconfermati Andrea Chiriatti ed Edoardo Maresca e i nuovi innesti Fadilou Seck, Donato Vitale, Georgi Sirakov e Matteo Santucci.