​Colpo Lions Bisceglie, ecco il bomber Sirakov

Un realizzatore, un trascinatore, un giocatore in grado di accendere l’entusiasmo del pubblico. Georgi Sirakov è dei Lions Bisceglie: la guardia italo-bulgara, 28 anni, impreziosirà il roster nerazzurro in allestimento per la stagione 2020-2021.

Nato a Veliko Tărnovo, Sirakov è figlio d’arte: suo padre Nikolaev ha giocato a lungo nel massimo campionato bulgaro e vestito la canotta della nazionale. Un percorso che lo stesso Georgi ha compiuto con le selezioni giovanili, centrando fra l’altro un bronzo all’Eurobasket Under 16 alla media di 17.3 punti per gara.

Il nuovo esterno del team biscegliese (1.85 per 80 kg) ha compiuto la sua formazione cestistica italiana nel settore giovanile di Rimini. Il debutto a livello senior con Benevento, in B, a 18 anni, quindi l’esperienza con Ostuni in Legadue, il passaggio a San Severo in Divisione Nazionale A e nella massima serie bulgara col Tundja Yambol.

Tornato in Italia, Georgi Sirakov ha proseguito la carriera in B tra Montecatini, Taranto, Rimini, Bottegone Pistoia, sempre con alte medie realizzative. Nel 2017-2018 la firma con Brindisi e il debutto in Serie A, cui sono seguite le tappe di Catania, Porto Sant’Elpidio e Nardò.

«Sono contento di poter giocare per Bisceglie, è una piazza che vive e sa di basket con una tifoseria appassionata che sarà fondamentale per spingerci a dare sempre il massimo durante la stagione» ha affermato il nuovo cecchino nerazzurro, pronto a fornire il suo contributo alla causa nel pieno di una carriera soddisfacente che lo ha già consacrato tra i giocatori più completi e affidabili della categoria.

Sirakov, col tempo, ha abbinato diverse altre abilità alla propensione di attaccante, diventando un ottimo passatore (2.2 assists di media nell’ultima annata) e un riferimento sui due lati del campo. La grinta e la tenacia che lo contraddistinguono saranno importanti, di esempio per un gruppo composto da diversi giovani giocatori e determinanti per conquistare un pubblico esigente, caldo e riconoscente nei confronti di coloro che sanno onorare la maglia.

L’ingaggio di Georgi Sirakov porta per il momento a cinque il numero di atleti ufficializzati dal club e a disposizione di coach Gigi Marinelli: oltre all’esterno, i riconfermati Andrea Chiriatti ed Edoardo Maresca e i nuovi innesti Fadilou Seck e Donato Vitale.