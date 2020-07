I Lions Bisceglie ringraziano Vito Magarelli

Lions Basket Bisceglie srl comunica che Vito Magarelli non ricoprirà più l’incarico di direttore tecnico.

Il dirigente lascia il club nerazzurro dopo oltre un decennio per motivi strettamente personali.

«Sono stati anni durante i quali ho avuto il piacere di incontrare, conoscere e collaborare con molte persone che avevano come me in mente un unico scopo: creare un movimento cestistico di riferimento per i giovani biscegliesi e per il territorio» ha affermato Magarelli. «Desidero ringraziare i miei amici dirigenti e tutti i collaboratori coi quali ho condiviso una fantastica esperienza sportiva. Ci rivedremo comunque al PalaDolmen: Go Lions!».

La società, in tutte le sue componenti, esprime viva gratitudine all’amico Vito Magarelli per il prezioso contributo umano, tecnico e professionale fornito negli anni alla crescita del basket biscegliese e il lungo percorso condiviso, augurandogli il meglio con grande affetto e riconoscenza.