Lions Bisceglie-Valmontone in diretta su Telesveva

La gara tra Lions Bisceglie e Virtus Valmontone, valida per la 24ª giornata del campionato di Serie B Old Wild West, girone D, sarà giocata sabato 7 marzo, a porte chiuse, con inizio fissato per le ore 21.

Il club nerazzurro ha disposto la trasmissione del match in diretta streaming gratuita sul canale youtube Lega Nazionale Pallacanestro a partire dalle ore 20:50. Il match sarà visibile anche in tv grazie alla cortese disponibilità dell’emittente Telesveva, ragione per cui i telespettatori pugliesi potranno seguire la diretta integrale del match sul canale 17, mentre in Basilicata Telesveva è raggiungibile sul canale 90.

L’incontro sarà prodotto da Gostreaming per Lions Basket Bisceglie, con telecronaca di Vito Troilo e Luca Ferrante, supporto tecnico-grafico di Antonio Lopopolo e regìa di Mimmo Mastandrea.