Stop per i Lions Bisceglie a Matera

Ottava sconfitta stagionale per i Lions Bisceglie, cui non è riuscito il compito di violare l’imbattibilità casalinga dell’Olimpia Matera. Il confronto tra terza e quarta forza del girone D della Serie B Old Wild West si è risolto a favore della formazione lucana, in virtù di un’eccellente prestazione offensiva. Magra consolazione per il collettivo nerazzurro la tripla siglata sullo scadere da Filiberto Dri che ha preservato - per un solo punto - il vantaggio della differenza canestri negli scontri diretti: Bisceglie dovrà vincere tre partite in più di Matera nelle ultime nove giornate per avanzare di un’altra posizione in classifica.

Decisivo, a conti fatti, un primo quarto nel quale gli ospiti, sostenuti al PalaLanera da un gruppo di tifosi al seguito, hanno prodotto poco in attacco (appena 11 punti) e prestato il fianco ai contendenti, determinati a far valere, ancora una volta, la forza del fattore campo. Il rientrante Gints Antrops e Marcelo Dip sotto le plance e un ottimo Panzini in cabina di regìa hanno trascinato il team di casa: un break di 9-2 nella fase centrale del periodo d’apertura ha costretto coach Marinelli a spendere il primo timeout della sfida. I padroni di casa hanno allungato sul +12 (23-11) e gestito il vantaggio senza mai permettere ai Lions di ricucire completamente il gap per tutta la prosecuzione della contesa.

Il 2/11 nel tiro pesante ha penalizzato Gianni Cantagalli e compagni, che non sono riusciti a dare concretezza ai loro sforzi per riaprire i giochi e provare a conquistare il successo. Massimo divario tra le due squadre a inizio ultima frazione (73-54).

È mancata, nei Lions, quell’efficacia in fase difensiva indispensabile per vincere incontri di questo livello e i 93 punti incassati lo certificano, a fronte di un’altra prestazione di ottima caratura in attacco (81 punti realizzati, 26 nel solo ultimo quarto).

MATERA-LIONS BISCEGLIE 93-81

Olimpia Matera: Panzini 32, Smorto 12, Staffieri, Antrops 19, Dip 18, Buono 2, Battaglia 11, Mancini. N.e.: Antonaci, Lopane, Centoducati. Allenatore: Agostino Origlio.

Lions Bisceglie: Rossi 21, Cantagalli 5, Dri 23, Drigo 11, Marini 9, Zugno 2, Mazzarese 2, Maresca 6, Chiriatti 2. N.e.: Mezzina. Allenatore: Gigi Marinelli.

Arbitri: Luca Bartolini di Fano (Pesaro) e Nicolò Bertuccioli di Pesaro.

Parziali: 23-11; 44-33; 69-54.

Note: usciti per cinque falli Staffieri, Smorto, Buono. Tiri da due: Matera 26/37, Lions Bisceglie 26/42. Tiri da tre: Matera 11/31, Lions Bisceglie 2/11. Tiri liberi: Matera 9/13, Lions Bisceglie 23/31. Rimbalzi: Matera 36, Lions Bisceglie 28. Assists: Matera 16, Lions Bisceglie 8.

