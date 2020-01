​I Lions sbancano Nardò e consolidano il quarto posto in classifica

I Lions Bisceglie si sono lasciati alle spalle l’imperdonabile (e irrimediabile) leggerezza compiuta nel confronto interno col fanalino di coda Virtus Cassino con la più attesa e gradita delle reazioni: un successo pesante, in un derby e fuori casa. I nerazzurri di coach Gigi Marinelli si sono riscattati espugnando il parquet di Nardò: il dodicesimo hurrà stagionale (quinto in trasferta) vale la conferma del quarto posto solitario in classifica nel gruppo D del torneo di Serie B Old Wild West.

Buono spunto dei viaggianti in approccio al match (4-10 grazie a due triple di Mathias Drigo), cui i padroni di casa hanno replicato restando sempre a contatto per tutta la durata del primo quarto. Bisceglie ha accusato qualche difficoltà di troppo in fase d’attacco nel secondo periodo e Nardò ne ha approfittato toccando anche le sei lunghezze di vantaggio ma Andrea Chiriatti e compagni, con un perentorio parziale di 8-0, hanno capovolto la situazione riuscendo a chiudere in vantaggio all’intervallo lungo.

Nuovo strappo Lions a inizio terzo quarto (0-7, 31-38) propiziato da Marco Rossi con una tripla e da un canestro di Leo Marini, autentico protagonista della contesa con 22 punti e 7 rimbalzi. I salentini hanno subito ricucito coi canestri pesanti di Azzaro e Peroni (37-38) ma a quel punto gli ospiti, con tenacia, si sono prodotti in un altro allungo, risultato poi decisivo, toccando il +16 (41-57) in un crescendo agonistico grazie in particolare agli assists di Cesare Zugno, lesto nell’innescare i compagni.

I nerazzurri hanno attutito l’orgoglioso tentativo di rientro dei granata, risaliti sul -7 (60-67) con appena due minuti ancora da giocare e portato a compimento un blitz che ne certifica i galloni di quarta forza del campionato. Giovedì, al PalaPoli di Molfetta, un altro faccia a faccia tutto pugliese con Ruvo nel turno infrasettimanale.

NARDÒ-LIONS BISCEGLIE 66-71

Nardò: Burini 13, Cepic, Coviello 23, Azzaro 8, Visentin 9, Peroni 9, Bjelic 4, Fiusco, Tyrtyshnyk, N.e.: Minò, Baccassino, Dall’Atti. Allenatore: Gianluca Quarta.

Lions Bisceglie: Rossi 8, Cantagalli 3, Dri 5, Drigo 19, Marini 22, Zugno 6, Maresca 4, Chiriatti 4, Mazzarese. N.e.: Mezzina. Allenatore: Gigi Marinelli.

Arbitri: Matteo Spinelli, Stefano Barilani di Roma.

Parziali: 17-17; 29-31; 43-57.

Note: usciti per cinque falli Maresca, Marini. Tiri da due: Nardò 15/28, Lions Bisceglie 22/41. Tiri da tre: Nardò 6/30, Lions Bisceglie 6/20. Tiri liberi: Nardò 18/26, Lions Bisceglie 9/13. Rimbalzi: Nardò 42, Lions Bisceglie 36. Assists: Nardò 10, Lions Bisceglie 12.

ARTICOLO A CURA DELL'UFFICIO STAMPA DEL LIONS BASKET BISCEGLIE