Domenica al PalaDolmen amichevole Lions Bisceglie-Corato

La sosta del campionato di Serie B Old Wild West rappresenta per i Lions Bisceglie l’opportunità di ricaricare le pile, lavorare sulla condizione fisica del gruppo e fare il punto della situazione a un solo turno della conclusione del girone d’andata. Il team di coach Gigi Marinelli ha ripreso gli allenamenti dopo le festività natalizie e domenica 29 dicembre, sul parquet del PalaDolmen, affronterà i cugini del Basket Corato in un test che consentirà alle due formazioni di non perdere il ritmo partita.

Andrea Chiriatti e compagni hanno già lo sguardo rivolto al primo impegno ufficiale del nuovo anno, in calendario domenica 5 gennaio fra le mura amiche, avversaria la Stella Azzurra Roma. L’amichevole coi neroverdi allenati da Giovanni Gesmundo fornirà indicazioni molto utili. Palla a due fissata per le ore 18, ingresso gratuito.