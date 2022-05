​Gara 5 Lions Bisceglie-Senigallia, il match program

I vincitori avanzeranno nel tabellone playoff 4 per misurarsi in semifinale con la corazzata Real Sebastiani Rieti; gli sconfitti concluderanno la stagione. Comunque vada gara5, l’annata dei Lions Bisceglie (e dei fieri avversari della Pallacanestro Senigallia) non può che considerarsi eccellente. Mercoledì 25 maggio, sulle tavole del PalaDolmen, il team nerazzurro di coach Luciano Nunzi - che vanta l’età media più bassa tra tutte le 32 qualificate alla post season di Serie B – cercherà di conquistare il passaggio del turno, ulteriore soddisfazione di un bellissimo percorso. Non sarà facile piegare la resistenza della compagine marchigiana, ferita nell’orgoglio dal pesantissimo -44 rimediato domenica e decisa a dare tutto per giocarsi fino in fondo le sue legittime opportunità di successo.

LA SERIE

Il lavoro sicuro Bisceglie ha stravinto le due partite “pari” tanto che la differenza canestri generale è un eloquente +60 per Filiberto Dri e compagni, dato piuttosto bizzarro per un quarto di finale sul 2-2. Mercoledì sarà sufficiente anche segnare un punticino in più e mai come in questa situazione è necessario ragionare sulla contesa secca.

LA VIGILIA IN CASA BISCEGLIE

Lunedì di assoluto riposo per il giovane gruppo Lions, che si è allenato nel tardo pomeriggio di martedì curando specialmente le questioni tattiche e nella mattinata di mercoledì ha svolto il consueto shootaround. Le condizioni climatiche influenzeranno inevitabilmente il match che, nonostante l’inizio fissato per le 20:30, sarà caratterizzato dal gran caldo. È attesa una degna cornice di pubblico sugli spalti dell’impianto biscegliese.

MODALITÀ DI ACCESSO E REGOLE ALL’INTERNO DEL PALADOLMEN

Porte aperte nella struttura già dalle ore 19:15. Gli spettatori sono invitati a presentarsi con un opportuno anticipo rispetto all’orario di inizio della partita. L’accesso all’impianto sarà possibile esclusivamente muniti di mascherina Ffp2, che andrà indossata correttamente per l’intera permanenza all’interno del palasport. Il pubblico sarà ammesso al 100% della capienza totale dell’impianto. Lions Bisceglie richiama in modo perentorio tutti i suoi sostenitori al massimo senso di responsabilità e in maniera chiara e netta al rispetto delle regole.

TICKET D’INGRESSO

Il prezzo del tagliando unico di ingresso per assistere all’incontro è stabilito in 5 euro. La società ha inteso mantenere il costo invariato rispetto alle sfide casalinghe di regular season.

GRATUITÀ

L’accesso al PalaDolmen sarà gratuito, in occasione del match, per le nate e i nati dal 1° gennaio 2005 in poi previa esibizione di un documento di identità.

INDOSSA UN CAPO LIONS, COLORA IL PALADOLMEN DI NERAZZURRO

La società rivolge un appello alla massiccia partecipazione a tutti gli appassionati del territorio, agli sportivi ed ai tifosi biscegliesi affinché seguano le sorti della squadra di coach Luciano Nunzi con ancora più calore, affetto e vicinanza rispetto alla regular season. L'invito a tutti i possessori delle t-shirt realizzate per la trasferta di Coppa a Roseto (seguita da un numero massiccio di sostenitori) è ad indossare le magliette così come tutti i piccoli atleti del minibasket e i ragazzi dei vari gruppi del settore giovanile sono esortati a presentarsi con abbigliamento Lions per colorare il PalaDolmen di nerazzurro. Una chiamata totale a raccolta, al sentirsi parte integrante della grande famiglia del basket biscegliese, a condividere per l'ennesima volta l'amore per la pallacanestro, lo spirito di comune appartenenza, l'orgoglio di essere Lions e vivere questo nuovo capitolo di #unastoriaimportante.

ARBITRI E TAVOLO UFFICIALI

Gara 5 sarà diretta da Francesco Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (Milano) e Marcello Martinelli di Brescia.

Gli ufficiali di campo designati sono il segnapunti Ilaria Iaia di Brindisi, la cronometrista Chiara Siragusa di Brindisi e l’addetto all’apparecchio dei 24” Roberto Scardigno di Bisceglie. L’osservatore sarà Luigi Siciliano di Campobasso.

DIRETTA STREAMING

Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Lnp pass, riservata agli abbonati. Telecronaca di Vito Troilo e Luca Ferrante, parte tecnica affidata a Mimmo Mastandrea e Antonio Lopopolo.

COPERTURA PRE, DURANTE E POST GARA

Prevista un’ampia copertura sui social del club (Facebook e Instagram) con aggiornamenti sul risultato alla fine di ogni quarto, le ultimissime prima dell’inizio e i commenti a caldo al termine.

Il resoconto della sfida, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul portale ufficiale del club.

Fra la tarda serata di mercoledì e la mattinata di giovedì spazio agli highlights della partita e alle interviste realizzate al termine su Facebook e Youtube.

La ricca fotogallery dell’incontro, a cura di Cristina Pellegrini, sarà pubblicata integralmente non più tardi di giovedì pomeriggio sul sito del club, preceduta da un’accurata selezione sui social (Instagram e Facebook) nelle ore precedenti.