​Gara2 Lions Bisceglie-Senigallia, il match program

Riportare la serie in parità con una vittoria. È l’imperativo categorico per i Lions Bisceglie, che martedì (palla a due ore 20:30) riceveranno Senigallia al PalaDolmen per il secondo confronto diretto dei quarti di finale nel tabellone 4 dei playoff di Serie B Old Wild West. La rabbia accumulata per una prestazione non all’altezza del livello di gioco espresso nel corso della stagione andrà convertita in energia aggiuntiva: i nerazzurri vogliono mettere subito le cose in chiaro e portarsi sull’1-1.

LA SERIE

Il lavoro sicuro Bisceglie riparte da un dato eloquente: il 36% dal campo, al netto dell’ottimo lavoro compiuto dagli avversari in difesa, è abbondantemente migliorabile. L’elevato numero di palloni persi in modo banale – senza contare le seconde e terze opportunità offensive sprecate – ha impedito al team di coach Luciano Nunzi di completare la rimonta dal -16 nel quale la formazione nerazzurra si è cacciata domenica. Ogni partita, nei playoff, ha storia a sé: Filiberto Dri e compagni hanno tracciato una linea netta di demarcazione e sono determinati a riscattare lo scivolone di gara1.

LA VIGILIA IN CASA BISCEGLIE

Poco meno di 48 ore per lavorare sulle correzioni tattiche e soprattutto sull’aspetto mentale. Rotto il ghiaccio con le atmosfere dei playoff, per alcuni giovani giocatori dell’organico biscegliese l’impatto con la contesa di martedì sarà diverso. È legittimo attendersi prestazioni di tenore e spessore completamente diverso da tutto il gruppo, che è parso pronto sul piano della tenuta atletica.

MODALITÀ DI ACCESSO E REGOLE ALL’INTERNO DEL PALADOLMEN

Porte aperte nella struttura già dalle ore 19:15. Gli spettatori sono invitati a presentarsi con un opportuno anticipo rispetto all’orario di inizio della partita. L’accesso all’impianto sarà possibile esclusivamente muniti di mascherina Ffp2, che andrà indossata correttamente per l’intera permanenza all’interno del palasport. Il pubblico sarà ammesso al 100% della capienza totale dell’impianto. Lions Bisceglie richiama in modo perentorio tutti i suoi sostenitori al massimo senso di responsabilità e in maniera chiara e netta al rispetto delle regole.

TICKET D’INGRESSO

Il prezzo del tagliando unico di ingresso per assistere all’incontro è stabilito in 5 euro. La società ha inteso mantenere il costo invariato rispetto alle sfide casalinghe di regular season.

GRATUITÀ

L’accesso al PalaDolmen sarà gratuito, in occasione del match, per le nate e i nati dal 1° gennaio 2005 in poi previa esibizione di un documento di identità.

INDOSSA UN CAPO LIONS, COLORA IL PALADOLMEN DI NERAZZURRO

La società rivolge un appello alla massiccia partecipazione a tutti gli appassionati del territorio, agli sportivi ed ai tifosi biscegliesi affinché seguano le sorti della squadra di coach Luciano Nunzi con ancora più calore, affetto e vicinanza rispetto alla regular season. L'invito a tutti i possessori delle t-shirt realizzate per la trasferta di Coppa a Roseto (seguita da un numero massiccio di sostenitori) è ad indossare le magliette così come tutti i piccoli atleti del minibasket e i ragazzi dei vari gruppi del settore giovanile sono esortati a presentarsi con abbigliamento Lions per colorare il PalaDolmen di nerazzurro. Una chiamata totale a raccolta, al sentirsi parte integrante della grande famiglia del basket biscegliese, a condividere per l'ennesima volta l'amore per la pallacanestro, lo spirito di comune appartenenza, l'orgoglio di essere Lions e vivere questo nuovo capitolo di #unastoriaimportante.

ARBITRI E TAVOLO UFFICIALI

Gara 2 sarà diretta da Marco Ragionieri di Bologna e Michele Biondi di Trento. Due i precedenti con l’arbitro emiliano: stop a Salerno il 20 ottobre 2019 (80-65), successo esterno a Formia il 22 dicembre 2019 (74-94). Biondi ha incrociato i nerazzurri in occasione della sfida casalinga vinta nettamente contro il Talos Ruvo (70-52) il 7 febbraio 2021.

Gli ufficiali di campo designati sono il segnapunti Ciro De Angelis di Lecce, il cronometrista Stefano Lo Monaco di Monte Sant’Angelo (Foggia) e l’addetta all’apparecchio dei 24” Vanessa De Rinaldis di Lecce.

DIRETTA STREAMING

Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Lnp pass, riservata agli abbonati. Telecronaca di Vito Troilo e Luca Ferrante, parte tecnica affidata a Mimmo Mastandrea e Antonio Lopopolo.

COPERTURA PRE, DURANTE E POST GARA

Prevista un’ampia copertura sui social del club (Facebook e Instagram) con aggiornamenti sul risultato alla fine di ogni quarto, le ultimissime prima dell’inizio e i commenti a caldo al termine.

Il resoconto della sfida, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul portale ufficiale del club.

Fra la tarda serata di martedì e la mattinata di mercoledì spazio agli highlights della partita e alle interviste realizzate al termine su Facebook e Youtube.

La ricca fotogallery dell’incontro, a cura di Cristina Pellegrini, sarà pubblicata integralmente non più tardi di mercoledì pomeriggio sul sito del club, preceduta da un’accurata selezione sui social (Instagram e Facebook) nelle ore precedenti.