​“Il lavoro sicuro” main sponsor dei Lions Bisceglie per i playoff

Una sinergia attiva da moltissimi anni che raggiunge l’apice. “Il lavoro sicuro” ha fortemente voluto legare il suo prestigioso marchio ai Lions Bisceglie in occasione dei playoff del campionato di Serie B Old Wild West. L’azienda fondata nel 1993 su impulso del dottor Mario Celestino ha sottoscritto un accordo con il club biscegliese, in virtù del quale i giocatori nerazzurri sfoggeranno il logo de “Il lavoro sicuro” in bella evidenza sulle maglie nella fase cruciale della stagione, in occasione delle partite più importanti e seguite da un pubblico numerosissimo. I Lions si presenteranno perciò alla vetrina dei playoff forti di un legame ancora più saldo con una realtà all’avanguardia nel settore della prevenzione rischi, strutturata con professionisti qualificati e impegnata da quasi 30 anni nel mettere al centro il rispetto della persona e del lavoro. Valori condivisi dalla dirigenza nerazzurra e riassumibili nell’attenzione particolare rivolta alle esigenze di coloro che collaborano alle sorti della società. Una partnership perfetta in merito alla quale il presidente Nicola Papagni ha desiderato, a nome di tutti i soci, ringraziare “Il lavoro sicuro” per l’ennesimo atto di fiducia e sostegno nei confronti del movimento cestistico biscegliese.