Lions Bisceglie, ripresi gli allenamenti. Il programma della settimana

La marcia di avvicinamento dei Lions Bisceglie al debutto nei playoff di Serie B Old Wild West è cominciata con la ripresa del lavoro sul parquet del PalaDolmen, in alternanza fra esterni e lunghi dal campo alla palestra per attività con gli attrezzi. Clima sereno e tanta voglia di continuare a far bene contrassegnano il momento del gruppo.

I nerazzurri di coach Luciano Nunzi, lunedì, hanno goduto di una giornata di riposo assoluto mentre mercoledì, sempre in mattinata, alcuni giocatori renderanno visita, accompagnati dai dirigenti biscegliesi, alle sedi delle aziende partner dei Lions in occasione della Final Eight di Coppa Italia. La squadra si allenerà mercoledì pomeriggio dalle ore 17 e nella mattinata di giovedì a partire dalle 10:30 (pesi e poi di nuovo sul rettangolo di gioco). Venerdì pomeriggio (17:15) riunione video e allenamento, sabato mattina (10) ancora video e rifinitura, infine domenica lo shootaround che precederà gara1 dei quarti contro Senigallia.