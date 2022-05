​Pozzuoli - Lions Bisceglie, il match program

Secondi o terzi? In sostanza cambierà ben poco perché la regular season che i Lions Bisceglie chiuderanno domenica con la sfida sul parquet della Virtus Pozzuoli è già entrata di diritto nel novero delle più entusiasmanti e soddisfacenti nella lunga storia cestistica della città. Una vittoria garantirebbe in ogni caso la piazza d’onore del girone D di Serie B Old Wild West alla formazione del presidente Papagni. Palla a due domenica 8 maggio alle ore 18.

I LIONS

Il team di coach Luciano Nunzi conquisterebbe il secondo posto anche in caso di stop, a patto che il Talos Ruvo perda ad Avellino. Bisceglie davanti anche nell’eventualità di un arrivo a tre con Ruvo e Ragusa: Dri e soci sarebbero secondi, i biancazzurri ruvesi terzi e la compagine siciliana terza. Se invece i Lions dovessero perdere a Pozzuoli e Ruvo imporsi in Irpinia, allora i nerazzurri finirebbero terzi.

GLI AVVERSARI

Pozzuoli ha una sola opportunità per evitare i playout: sconfiggere i nerazzurri e confidare nel successo esterno di Ruvo sul parquet di Avellino. Il team guidato da Valerio Spinelli ha aggiunto in organico il pivot Alessandro Morgillo, 23 anni, che ha appena chiuso l’esperienza in A2 a Biella.

LA VIGILIA IN CASA BISCEGLIE

Rientrati da Forio, Simone Giunta e compagni hanno ripreso ad allenarsi venerdì pomeriggio. Sabato mattina rifinitura, domenica dopo pranzo la nuova partenza per la Campania.

CURIOSITÀ

L’unico ex di turno è Alessandro Potì. L’esterno salentino ha trascorso a Bisceglie una stagione (2016-2017) esaltante sotto il profilo dei risultati ottenuti dal team ma purtroppo condizionata da una serie di problemi fisici nonostante i quali riuscì a mostrare le sue qualità.

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO

La gara sarà diretta da Fabrizio Suriano di Torino e Andrea Andretta di Udine.

Il tavolo degli ufficiali di campo sarà composto da Laura Barone di Napoli (segnapunti), Rosa Borriello di Torre del Greco (cronometrista) e Alfonso Laudati di Napoli (addetto ai 24”).

Prima dell’inizio del match verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Salvatore Moncada, patron della Fortitudo Agrigento scomparso prematuramente giovedì.

PRECEDENTI

Un successo per parte nella stagione 2002-2003 in C1, due vittorie nerazzurre in A Dilettanti nel 2010-2011, due affermazioni per i Lions nel torneo di B 2019-2020, un solo match giocato (e vinto dai campani) nella scorsa stagione. La partita d’andata si è conclusa con la vittoria dei nerazzurri (72-67).

DIRETTA STREAMING

Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Lnp pass, riservata agli abbonati.

COPERTURA PRE, DURANTE E POST GARA

Prevista un’ampia copertura sui social del club (Facebook e Instagram) con aggiornamenti sul risultato alla fine di ogni quarto, le ultimissime prima dell’inizio e i commenti a caldo al termine.

Il resoconto della sfida, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul portale ufficiale del club.

Fra la tarda serata di domenica e la mattinata di lunedì, come di consueto, spazio agli highlights della partita e ad altri contenuti su Facebook, Youtube e Instagram.