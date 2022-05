I Lions Bisceglie espugnano Forio e si garantiscono almeno il terzo posto

Ventesima vittoria in campionato e terzo posto blindato. I Lions Bisceglie hanno conquistato il successo sul parquet di Forio nel recupero di giovedì pomeriggio garantendosi un posto nel podio virtuale del girone D del torneo di Serie B Old Wild West. Un risultato decisamente inatteso ma meritatissimo, frutto dell’ottimo lavoro svolto dal gruppo nerazzurro fin da agosto. Domenica, nel match esterno contro la Virtus Pozzuoli, i ragazzi di coach Luciano Nunzi cercheranno di ottenere gli ultimi due punti in palio per concludere la stagione regolare in seconda posizione.

Che la gara non fosse agevole, Dip e compagni lo hanno compreso molto presto: scatto della compagine isolana sul 9-0 dalla palla a due e addirittura +11 sul 14-3 al 6’. Bisceglie ha saputo rimettere le cose a posto già sul finire della prima frazione, colmando il solco con pazienza e una maggiore intensità difensiva. I Lions hanno migliorato gradualmente le percentuali al tiro, assumendo il controllo del punteggio da metà del secondo quarto in poi e toccando la doppia cifra di vantaggio nel terzo periodo con i canestri del top scorer Fontana, di Giannini e Giunta (33-43). I tentativi dei padroni di casa di ricucire il gap si sono rivelati infruttuosi e fermati al -1 con Ciarpella sul 64-65 ma ancora una volta Fontana e poi Enihe (tripla) hanno ricacciato indietro gli avversari. Il capitano Dri, dalla lunetta, ha chiuso i conti. Successo preziosissimo per il team del ds Di Nardo nel confronto in trasferta sull’isola d’Ischia al termine di una contesa delicata, approcciata con qualche titubanza ma nel corso della quale è venuto fuori il temperamento di un collettivo sempre più consapevole dei suoi mezzi e fiero di quanto costruito, vivendo alla giornata, senza eccessi, in un clima di fiducia.

FORIO-LIONS BISCEGLIE 65-78

Forio: Orsini 9, Ciarpella 11, Milosevic 23, Hadzic 13, Antonaci, Caceres 8, Nafea 1, Capezza, Iannello. N.e.: Regina, Iacono. All.: Carone.

Lions Bisceglie: Dron 5, Fontana 23, Dri 14, Enihe 11, Dip 4, Vavoli 8, Giannini 7, Giunta 6, Seck. N.e.: Mastrodonato, Provaroni. All.: Nunzi.

Arbitri: Luchi di Prato, Giustarini di Grosseto.

Parziali: 20-16; 31-34; 51-54.

Note: usciti per cinque falli Hadzic, Milosevic, Vavoli. Tiri da due: Forio 20/42, Bisceglie 20/45. Tiri da tre: Forio 1/16, Bisceglie 6/23. Tiri liberi: Forio 22/26, Bisceglie 20/29. Rimbalzi: Forio 47, Bisceglie 40. Assists: Forio 16, Bisceglie 5.

Articolo a cura dell'Ufficio Stampa dei Lions Bisceglie.