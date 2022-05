​Lions Bisceglie - Agrigento, il match program

Due giornate al termine della regular season ma tre partite ancora in calendario per i Lions Bisceglie di Luciano Nunzi, che domenica primo maggio (palla a due ore 18) incroceranno Agrigento nel confronto valido per il 29esimo turno del girone D del torneo di Serie B Old Wild West. È l’ultima esibizione interna della stagione regolare per i nerazzurri.

I LIONS

L’amarezza per le modalità piuttosto rocambolesche dello stop rimediato a Sant’Antimo ha lasciato subito spazio all’esigenza di tornare sul parquet. Filiberto Dri e compagni sfideranno nell’ordine il team siciliano in casa, poi andranno a far visita a Forio nel recupero previsto giovedì 5 maggio e domenica 8 saranno di scena sul parquet di Pozzuoli.

GLI AVVERSARI

La Fortitudo Agrigento ha dominato il raggruppamento, conquistando la virtuale certezza del primato con largo anticipo. L’imbattibilità interna e le 11 vittorie ottenute in trasferta certificano la superiorità della formazione del patron Moncada, peraltro allestita con il chiaro intento di riconquistare la A2.

LA VIGILIA IN CASA BISCEGLIE

Settimana tipo per i nerazzurri, che hanno superato il tour de force derivante dalle sfide ravvicinate contro Taranto, Salerno e Sant’Antimo. Sabato mattina l’ultimo allenamento di rifinitura, domenica il consueto shootaround per mantenere la maggiore confidenza possibile con il campo. La squadra ha lavorato con la massima tranquillità e tutta la concentrazione necessaria per preparare la sfida.

CURIOSITÀ

Due gli ex di turno in campo, uno per parte. Edoardo Fontana ha vestito la canotta agrigentina nel 2018-2019 e nella prima metà del 2019-2020; Santiago Bruno ha giocato a Bisceglie nel 2016-2017, conquistando fra l’altro la qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia.

PRECEDENTI

Le due tradizioni cestistiche si sono incontrate per la prima volta nel torneo di Serie A Dilettanti 2010-2011: i nerazzurri sbancarono il parquet siciliano (77-78 il 13 novembre 2010) ma furono sconfitti al ritorno sul rettangolo del PalaDolmen (90-95 il 19 febbraio 2011). Retrocesse entrambe le squadre in B, si sono ritrovate nell’annata successiva: due le vittorie di Agrigento che risalì in Divisione nazionale A e poi in A2, categoria dalla quale è scesa volutamente al termine del 2019-2020. La partita di andata, giocata giovedì 20 gennaio in Sicilia, si è conclusa con la vittoria della formazione di casa (62-52).

INIZIATIVE

Nel corso dell’intervallo della partita, si terrà la cerimonia di consegna di uno dei completi ufficiali di gioco dei Lions Bisceglie realizzati per la Final Eight di Coppa Italia e messi all’asta on line con ricavato devoluto all’UNICEF per l’Ucraina.

La società nerazzurra ha deciso di organizzare una mini-lotteria in occasione della prima gara interna dei playoff con in palio un altro completo della stessa serie speciale: a fronte di un modesto contributo sarà possibile acquisire uno o più tagliandi. L’estrazione pubblica, prevista nell’intervallo della partita, premierà il fortunato vincitore. Le somme raccolte saranno girate integralmente alla medesima iniziative benefica.

Coach Luciano Nunzi, Simone Giunta e Fadilou Seck hanno partecipato, venerdì mattina, alla cerimonia di premiazione del concorso "Riduci, riusa, ricicla", promosso dal primo circolo didattico "Edmondo De Amicis" guidato dal dirigente Marialisa Di Liddo. La giuria, presieduta dall'apprezzato artista biscegliese Domenico Velletri e composta, fra gli altri, anche dalla giornalista Cinzia Montedoro, ha assegnato i premi ai lavori più interessanti. Presente, per l'amministrazione comunale, l'assessore all'istruzione Loredana Bianco. Una splendida mattinata a contatto con i più piccoli, molti dei quali si sono dati appuntamento al PalaDolmen per sostenere i nerazzurri.

MODALITÀ DI ACCESSO E REGOLE ALL’INTERNO DEL PALADOLMEN

Porte aperte nella struttura già dalle ore 16:45. Gli spettatori sono invitati a presentarsi con un opportuno anticipo rispetto all’orario di inizio della partita. L’accesso all’impianto sarà possibile esclusivamente muniti di Green pass rafforzato e mascherina Ffp2. Il pubblico sarà ammesso al 100% della capienza totale dell’impianto. Lions Bisceglie richiama in modo perentorio tutti i suoi sostenitori al massimo senso di responsabilità e in maniera chiara e netta al rispetto delle regole, in particolare ad indossare la mascherina correttamente all’interno della struttura.

TICKET D’INGRESSO

Il prezzo del tagliando unico di ingresso per assistere all’incontro è stabilito in 5 euro.

GRATUITÀ

L’accesso al PalaDolmen sarà gratuito, in occasione del match, per le nate e i nati dal 1° gennaio 2005 in poi previa esibizione di un documento di identità.

ARBITRI E TAVOLO UFFICIALI

La partita sarà diretta da Francesco Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (Milano) e Claudio Berlangieri di Trezzano sul Naviglio (Milano). Di Luzio ha incrociato i Lions in occasione del match vinto a Catanzaro il 13 gennaio 2019 (66-80) e dell’affermazione esterna di misura sul parquet di Sant’Antimo del 12 gennaio 2020 (69-70). Berlangieri ha un precedente con i nerazzurri relativo alla stagione in corso (vittoria a Ragusa l’11 ottobre 2021 con il punteggio di 63-69).

Gli ufficiali di campo designati sono il segnapunti Isabella Giordano di Bari, la cronometrista Roberta Totagiancaspro di Molfetta e l’addetto all’apparecchio dei 24” Stefano Lo Monaco di Monte Sant’Angelo (Foggia).

DIRETTA STREAMING

Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Lnp pass, riservata agli abbonati. Telecronaca di Vito Troilo e Luca Ferrante, parte tecnica affidata a Mimmo Mastandrea e Antonio Lopopolo.

COPERTURA PRE, DURANTE E POST GARA

Prevista un’ampia copertura sui social del club (Facebook e Instagram) con aggiornamenti sul risultato alla fine di ogni quarto, le ultimissime prima dell’inizio e i commenti a caldo al termine.

Il resoconto della sfida, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul portale ufficiale del club.

Fra la tarda serata di domenica e la mattinata di lunedì spazio agli highlights della partita e alle interviste realizzate al termine su Facebook e Youtube.

La ricca fotogallery dell’incontro, a cura di Cristina Pellegrini, sarà pubblicata integralmente non più tardi di martedì pomeriggio sul sito del club, preceduta da un’accurata selezione sui social (Instagram e Facebook) nelle ore precedenti.