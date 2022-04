​Sant’Antimo - Lions Bisceglie, il match program

Il secondo posto, appena riconquistato, andrà conservato con una prestazione di spessore su un campo caldo. I Lions Bisceglie di coach Luciano Nunzi si recheranno a Sant’Antimo determinatissimi a centrare il loro ventesimo successo nel girone D del torneo di Serie B Old Wild West e dare ulteriore respiro alla striscia di affermazioni aperta a Monopoli e proseguita in casa contro Taranto e Salerno.

I LIONS

Migliorare sotto il profilo della tenuta mentale è il compito del gruppo, che sta limando alcuni passaggi a vuoto e vuole presentarsi nelle migliori condizioni possibili agli incroci decisivi per la definizione della posizione di classifica al termine della regular season.

GLI AVVERSARI

Formazione costruita con legittime ambizioni di vertice, Sant'Antimo ha raccolto meno del preventivabile a causa di un rendimento esterno sotto le aspettative mentre ha fatto del suo impianto un vero e proprio fortino. L'elemento fondante del roster è il carisma di tutti i suoi senior, da Maggio a Cantone, da Battaglia a Coviello, da Cena a Ochoa.

LA VIGILIA IN CASA BISCEGLIE

Pochissimo tempo per preparare il match, tanta voglia di rimettersi subito al lavoro sulle insidie tattiche che riserverà. I nerazzurri non hanno perso tempo e sono già tornati ad allenarsi giovedì pomeriggio, seguendo il consueto schema di fine settimana. La partenza verso la Campania è in programma domenica in tarda mattinata.

CURIOSITÀ

Due gli ex di turno in campo. I trascorsi di Enzo Cena a Bisceglie sono noti: quattro annate in nerazzurro (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017) con una finale e due semifinali playoff raggiunte. Filiberto Dri ha giocato per Sant'Antimo nella scorsa stagione.

PRECEDENTI

Un successo per parte nella stagione 2002-2003 in C1, due vittorie nerazzurre in A Dilettanti nel 2010-2011, due affermazioni per i Lions nel torneo di B 2019-2020, un solo match giocato (e vinto dai campani) nell'ultima annata. La sfida d’andata dello scorso 19 dicembre è stata vinta nettamente da Bisceglie.

ARBITRI E TAVOLO UFFICIALI

La partita sarà diretta da Paolo Sordi di Casalmorano (Cremona) e Matteo Sironi di Cinisello Balsamo (Milano).

DIRETTA STREAMING

Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Lnp pass, riservata agli abbonati.

COPERTURA PRE, DURANTE E POST GARA

Prevista un’ampia copertura sui social del club (Facebook e Instagram) con aggiornamenti sul risultato alla fine di ogni quarto, le ultimissime prima dell’inizio e i commenti a caldo al termine.

Il resoconto della sfida, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul portale ufficiale del club.

Fra le tarda serata di domenica e la mattinata di lunedì, come di consueto, spazio agli highlights della partita e ad altri contenuti su Facebook, Youtube e Instagram.