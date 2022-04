​Lions Bisceglie - Salerno, il match program

Superato lo scoglio Taranto, è già tempo di un’altra sfida d’alta quota per i Lions Bisceglie di coach Luciano Nunzi, che giovedì sera (palla a due ore 20) incroceranno Salerno nel recupero del 24esimo turno del girone D del torneo di Serie B Old Wild West.

I LIONS

L’ultima affermazione casalinga ha portato un’ulteriore ventata di ottimismo nell’ambiente. Un altro ostacolo molto arduo di pone davanti al giovane gruppo nerazzurro, determinato a dare il massimo per risalire al secondo posto in classifica.

GLI AVVERSARI

Salerno ha un bilancio di sei successi in undici gare del girone di ritorno e non potrà comunque avvicinare le 11 vittorie ottenute nella prima metà della regular season. Il top scorer della squadra guidata da coach Di Lorenzo è Niccolò Rinaldi (13.4 punti di media per gara con il 41% da tre), supportato da Marco Mennella (11.8) e da Antongiulio Bonaccorso (10.6 punti e 6.3 rimbalzi). L’innesto di Niccolò Moffa, in uscita da Cassino, si è rivelato indovinato (11 punti e 7.2 rimbalzi di media nelle prime cinque partite salernitane). Roster piuttosto lungo, con giocatori del livello di Mennella, Valentini, Marini, la Virtus Arechi punta a una posizione di prestigio nella griglia playoff.



LA VIGILIA IN CASA BISCEGLIE

Molti impegni ravvicinati per i nerazzurri, che hanno riposato a Pasqua e Pasquetta e ripreso gli allenamenti martedì mattina, poi proseguiti nel pomeriggio. Lo staff tecnico ha concesso una pausa al gruppo anche mercoledì mattina mentre nel pomeriggio i Lions si sono ritrovati sul parquet del PalaDolmen per mettere a punto gli ultimi dettagli. Giovedì mattina, infine, un’ora di tiro per entrare nel clima partita.

CURIOSITÀ

L’unico ex di turno è Leonardo Marini, a Bisceglie nella stagione 2019-2020, ora in forza al team campano.

PRECEDENTI

Bisceglie non ha mai sconfitto la Virtus Arechi: due stop nell’annata 2019-2020, uno nell’incrocio della seconda fase dell’ultima stagione, un altro ancora nella sfida d’andata. I primi confronti con una squadra del capoluogo salernitano risalgono al torneo di Serie C1 1999-2000, quando l’allora DiBen di coach Niki Ceci vinse in casa, perse la sfida in trasferta e ritrovò la Pallacanestro Salerno di coach Andrea Capobianco, con il bomber Angelo Antonucci e un giovanissimo Peppe Poeta nel roster, in occasione del primo turno dei playout: 2-0 e salvezza in cassaforte per Bisceglie mentre i salernitani piegarono l’Assi Trani in tre incontri evitando la retrocessione.

MODALITÀ DI ACCESSO E REGOLE ALL’INTERNO DEL PALADOLMEN

Porte aperte nella struttura già dalle ore 18:45. Gli spettatori sono invitati a presentarsi con un opportuno anticipo rispetto all’orario di inizio della partita. L’accesso all’impianto sarà possibile esclusivamente muniti di Green pass rafforzato e mascherina Ffp2. Il pubblico sarà ammesso al 100% della capienza totale dell’impianto. Lions Bisceglie richiama in modo perentorio tutti i suoi sostenitori al massimo senso di responsabilità e in maniera chiara e netta al rispetto delle regole, in particolare ad indossare la mascherina correttamente all’interno della struttura.

TICKET D’INGRESSO

Il prezzo del tagliando unico di ingresso per assistere all’incontro è stabilito in 5 euro.

GRATUITÀ

L’accesso al PalaDolmen sarà gratuito, in occasione del match, per le nate e i nati dal 1° gennaio 2005 in poi previa esibizione di un documento di identità.

ARBITRI E TAVOLO UFFICIALI

La partita sarà diretta da Fulvio Grappasonno di Lanciano (Chieti) e Lorenzo Settepanella di Roseto degli Abruzzi (Teramo). Grappasonno ha diretto i Lions una sola volta, il 15 ottobre 2017 (sconfitta a Giulianova per 80-62), mentre Settepanella li ha incrociati il 15 febbraio 2020 (successo interno ai danni di Scauri) e il 20 marzo 2021 (kappaò esterno sul parquet di Pozzuoli).

Gli ufficiali di campo designati sono il segnapunti Ciro De Angelis di Lecce, la cronometrista Vanessa De Rinaldis di Lecce e l’addetto all’apparecchio dei 24” Stefano Lo Monaco di Monte Sant’Angelo (Foggia).

DIRETTA STREAMING

Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Lnp pass, riservata agli abbonati. Telecronaca di Vito Troilo e Luca Ferrante, parte tecnica affidata a Mimmo Mastandrea e Antonio Lopopolo.

COPERTURA PRE, DURANTE E POST GARA

Prevista un’ampia copertura sui social del club (Facebook e Instagram) con aggiornamenti sul risultato alla fine di ogni quarto, le ultimissime prima dell’inizio e i commenti a caldo al termine.

Il resoconto della sfida, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul portale ufficiale del club.

Fra la tarda serata di giovedì e la mattinata di venerdì spazio agli highlights della partita e alle interviste realizzate al termine su Facebook e Youtube.

La ricca fotogallery dell’incontro, a cura di Cristina Pellegrini, sarà pubblicata integralmente non più tardi di venerdì pomeriggio sul sito del club, preceduta da un’accurata selezione sui social (Instagram e Facebook) nelle ore precedenti.