​Tornei di Pasqua per diversi gruppi giovanili dei Lions Bisceglie ​

Giornate molto intense all’insegna del divertimento. Diversi gruppi del settore giovanile dei Lions parteciperanno a due distinti tornei di Pasqua organizzati rispettivamente in Campania e in Abruzzo. Uno sforzo organizzativo non da poco per il vivaio nerazzurro, supervisionato dal dirigente responsabile Valerio Lonoce.

Il team Under 17 parteciperà alla seconda edizione del trofeo “Fausto Minora”, in programma al palasport “Leone” di Martinsicuro (Teramo). I Lions sono stati inclusi nel girone blu e affronteranno nell’ordine Cestistica San Severo, Virtus Porto San Giorgio, Senigallia e Sporting Martinsicuro tra giovedì e venerdì. Sabato le finali.

Molto nutrita la rappresentanza biscegliese in occasione del Torneo “Costa di Sorrento”. Gli Esordienti (nati nel 2010) sfideranno Uisp XVIII Roma, Partenope Napoli e Virtus Castelgandolfo. Il team Under 13 se la vedrà con Napoli Alfa e Sorrento. La squadra Under 14 incrocerà Uisp XVIII Roma, Tiger Roma e Virtus Castelgandolfo. L’Under 16 affronterà Uisp XVIII Roma, Tresana Volla e Boscoreale.

Esperienze formative, importanti per la crescita di ciascuno dei ragazzi coinvolti. Occasioni preziose di confronto con l’esterno e di aggregazione, a prescindere dal mero risultato sportivo. Momenti che vale la pena vivere e contribuiscono anche a portare il nome della città, oltre che l’attività del club e delle sue formazioni giovanili, orgogliosamente in giro per l’Italia.