​Iniziativa benefica, due completi da gioco dei Lions Bisceglie all’asta on line ​

Non son passate inosservate, anzi. Le divise utilizzate dai Lions Bisceglie in occasione della Final Eight di Coppa Italia a Roseto hanno letteralmente conquistato il cuore dei sostenitori nerazzurri e degli appassionati, nonostante siano state sfoggiate in una sola circostanza, ovvero nella partita dei quarti di finale contro la compagine di casa. I completi da gioco realizzati da PopSport si sono fatti notare e apprezzare e per questo motivo il club biscegliese ha deciso di promuovere un’iniziativa benefica: due esemplari (uno di taglia L, l’altro di taglia 2XL) sono stati messi all’asta on line sulla piattaforma Ebay.

Il ricavato sarà devoluto all’UNICEF per il sostegno ai bambini ucraini coinvolti loro malgrado nel conflitto in corso. Il termine ultimo per partecipare alle aste è fissato per giovedì 21 aprile. Lions Bisceglie confida in una partecipazione significativa soprattutto per rimarcare la vicinanza alle finalità umanitarie dell’UNICEF. Sui social del club sono stati pubblicati i link per l’accesso diretto alle due aste, alle quali si può giungere comunque cercando “Lions Bisceglie” dalla home del popolare sito di vendita on line.