​Lions Bisceglie-Ruvo, il match program

Tre settimane senza impegni ufficiali, strascico dei contagi Covid riscontrati all’interno del gruppo squadra. Pochi giorni per lavorare alla preparazione della partita ma tantissima voglia di tornare in campo e riprendere la corsa. Il 25esimo turno nel girone D di Serie B Old Wild West metterà i Lions Bisceglie in competizione con l’ambizioso Talos Ruvo, collettivo costruito per arrivare in fondo, al contrario della giovane compagine nerazzurra che ha saputo sorprendere un po’ tutti guadagnando un’eccellente seconda posizione in classifica.

I LIONS

L’ultima uscita in campionato è risalente allo scorso 6 marzo, quando i ragazzi di coach Luciano Nunzi hanno regolato il fanalino di coda Formia. Cinque giorni più tardi la sconfitta nei quarti della Final Eight di Coppa Italia contro Roseto (che ha poi vinto il trofeo), quindi lo stop forzato a causa delle positività accertate nel team. Una vera disdetta per i nerazzurri, che dovranno inserire i recuperi delle sfide contro Forio (in trasferta, data non ancora stabilita) e Salerno (in casa, giovedì 21 aprile) nel quadro già intenso degli appuntamenti di aprile. Debutto in vista, finalmente, per il play-guardia Gabriele Petronella e il centro Fadilou Seck, ingaggiati nelle scorse settimane. Il centro Gianluca Tibs, dopo aver lasciato la squadra, ha trovato un accordo con Fabriano per completare la stagione in A2.

GLI AVVERSARI

Sei successi su nove esibizioni nel girone di ritorno con le significative vittorie esterne a Salerno e Taranto hanno rilanciato le quotazioni del Talos Ruvo, unico collettivo insieme a Molfetta finora capace di imporre l’alt alla battistrada Fortitudo Agrigento. L’organico a disposizione del tecnico Ciccio Ponticiello è molto lungo e di elevata qualità.



LA VIGILIA IN CASA BISCEGLIE

Martedì, alla ripresa degli allenamenti, si è puntato subito sul recupero del tono muscolare e del ritmo. La settimana è trascorsa all’insegna della totale serenità con i ragazzi concentrati sull’obiettivo ben consapevoli delle crescenti difficoltà che si presenteranno al loro cospetto da questo momento in poi della stagione.

I PROTAGONISTI

Filiberto Dri: «Abbiamo finalmente superato un lungo periodo di difficoltà, in termini numerici, nel lavoro quotidiano in allenamento. Ora ci siamo tutti e con l’arrivo di due nuovi compagni di squadra il livello dell’intensità è salito. Questa partita è importantissima per la classifica, affrontiamo un roster lungo e competitivo. Le nostre motivazioni sono altissime. Mi aspetto una bella cornice di pubblico».

CURIOSITÀ

Le due compagini hanno giocato entrambe la loro ultima partita di campionato in casa contro Formia, ottenendo larghe affermazioni. La ragione della coincidenza è l’emergere di casi Covid che ha fermato l’attività dei Lions. Tre gli ex di turno: Daniele Merletto, Gianni Cantagalli e Riccardo Bartolozzi hanno giocato per Bisceglie.

PRECEDENTI

La partita d’andata si è conclusa con il netto successo in trasferta dei Lions: 71-85. Lungo l’elenco di incontri tra le due tradizioni cestistiche, con il primo incrocio risalente alla stagione agonistica 1992-93.

LE INIZIATIVE DEL CLUB

I Lions Bisceglie hanno aderito convintamente alle iniziative organizzate dall’associazione Alzheimer Bari nell’ambito del progetto di istituzione di una “Comunità amica della demenza” in città. “Una partita per l’Alzheimer” è il titolo scelto per la promozione dell’evento di domenica 3 aprile.

I giocatori delle due squadre indosseranno una maglietta personalizzata dell’associazione al momento della presentazione ufficiale e durante l’esecuzione dell’inno nazionale, pochi minuti prima dell’inizio della gara. La società ruvese ha accolto senza indugi l’invito del club nerazzurro. Prevista la presenza sugli spalti di persone con demenza, che seguiranno la partita in un contesto di inclusione e coinvolgimento. Un momento di riflessione si terrà anche nel corso dell’intervallo lungo della gara al PalaDolmen e sarà trasmesso anche in diretta sulla piattaforma Lnp pass.

ARBITRI E TAVOLO UFFICIALI

La partita sarà diretta da Giovani Roca e Pietro Rodia di Avellino. Negli ultimi precedenti con Roca campano solo vittorie per i nerazzurri: quella interna ai danni di Molfetta del 7 novembre scorso (91-70), l'incredibile partita terminata dopo tre tempi supplementari con Nardò al debutto nel campionato 2020-2021, il successo esterno ai danni di Scauri il 3 novembre 2019 e la netta affermazione casalinga con Civitanova il 14 gennaio 2018.

Gli ufficiali di campo designati sono il segnapunti Luigi Serrano di Monteroni (Lecce), il cronometrista Stefano Lo Monaco di Monte Sant’Angelo (Foggia) e l’addetta ai 24” Roberta Totagiancaspro di Molfetta.

