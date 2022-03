​Posticipato per covid il match tra Lions Bisceglie e Salerno

L’incontro tra Lions Bisceglie e Virtus Arechi Salerno, incluso nel calendario della 24ª giornata nel girone D del campionato di Serie B Old Wild West e in programma domenica 27 marzo al PalaDolmen, è stato posticipato a giovedì 21 aprile con inizio fissato per le ore 20. Il sussistere di un numero di casi di positività ai test anti-Covid nel gruppo squadra nerazzurro tale da rendere inevitabile il rinvio ha indotto la Fip a determinare subito, in seguito all’accordo tra le due società, una nuova data. Il club nerazzurro concorderà a breve anche lo svolgimento della sfida sul parquet di Forio valida per il 23esimo turno, per la quale è necessario tenere conto delle esigenze logistiche e di trasferimento del team verso l’isola d’Ischia.