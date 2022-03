Rinviata la gara Forio-Lions Bisceglie per casi covid tra i biscegliesi

La gara tra Forio e Lions Bisceglie, valida per il 23esimo turno nel girone D del torneo di Serie B Old Wild West di pallacanestro, è stata rinviata a data da destinarsi a causa della sopraggiunta positività ai test anti-Covid di alcuni componenti del gruppo squadra nerazzurro, che sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare fiduciario. Le loro condizioni sono buone. La partita si sarebbe dovuta giocare domenica 20 marzo sul parquet del palasport di Forio d’Ischia. Il match sarà ricollocato al più presto in calendario dalla Fip, d’intesa con le due società.