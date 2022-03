​La Pulita & Service event sponsor dei Lions Bisceglie per la Final Eight di Coppa Italia

La Pulita & Service, impresa di servizi operante fin dal 1982 sul territorio pugliese e nazionale, ha legato il suo nome ai Lions Bisceglie in occasione della Final Eight di Coppa Italia, sottoscrivendo la partnership di event sponsor. L’azienda, già al fianco del club nerazzurro, sarà presente con il suo marchio sulle nuove canotte da gioco del team realizzate per la manifestazione. La Pulita & Service è attiva in diversi settori: igiene ambientale, aree verdi, disinfestazione, manovalanza, trasporto conto terzi e portierato. La sede principale di Andria e i quattro uffici distaccati di Fasano, Lecce, Casalnuovo di Napoli e Salerno sono a disposizione di una vasta clientela con personale altamente qualificato.

La dirigenza dei Lions Bisceglie desidera rivolgere un particolare ringraziamento all’impresa cooperativa “La Pulita” per la fiducia ed il sostegno prestati alla squadra. I Lions saranno supportati anche da altri partner che figureranno sulle divise dedicate alla Final Eight: Inchingolo srl, Agresti vini, Universo Salute Opera Don Uva, Il lavoro sicuro e Laveco.