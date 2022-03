​I Lions Bisceglie superano Formia e riconquistano il secondo posto solitario

La sedicesima vittoria in campionato ha permesso ai Lions Bisceglie di issarsi da soli al secondo posto in classifica nel girone D del torneo di Serie B Old Wild West. I nerazzurri di coach Luciano Nunzi non hanno fatto sconti all’ultima della classe Formia, regolata con l’accelerazione netta nella seconda frazione che ha permesso di acquisire un vantaggio considerevole, incrementato in seguito.

Recuperato il capitano Filiberto Dri (schierato in campo per 32 minuti con l’obiettivo di ritrovare la condizione fisica ideale), in casa biscegliese si è dovuto fare a meno di Edoardo Fontana per motivi precauzionali: l’esterno brindisino sarà comunque tra i protagonisti della Final Eight di Coppa Italia in programma a Roseto da venerdì 11 marzo.

Il rischio che l’ambiente fosse troppo proiettato a quell’appuntamento e potesse sottovalutare la sfida di campionato è stato accantonato dalla progressione con cui la squadra ha scavato il solco necessario a staccare i volenterosi avversari. Sei i giocatori in doppia cifra per i Lions, con un ottimo Tibs e l’eclettico Vavoli in evidenza. Spazio a Provaroni e Mastrodonato, spunti confortanti da tutti i giocatori impiegati sul parquet. Una bella prova collettiva, certificata dai 22 assists complessivi del team: il modo migliore per entrare nella settimana che porterà il giovane gruppo nerazzurro e i suoi tifosi a Roseto.



Lunedì riposo assoluto ma da martedì si comincerà a lavorare sui dettagli del match dei quarti contro i padroni di casa. Un’entusiasmante avventura che Bisceglie intende come sempre vivere intensamente, dando il meglio.

LIONS BISCEGLIE-FORMIA 89-54

Lions Bisceglie: Dron 11, Giannini 8, Dri 17, Enihe 11, Dip 5, Vavoli 13, Tibs 11, Giunta 10, Provaroni 3, Mastrodonato. All.: Nunzi.

Formia: Lurini 16, Schivo, Valente, Blair 12, Agbortabi 3, Tilliander 11, Mutombo 7, Prete 3, Torlontano 2, Tartaglione, Marino. All.: Di Rocco.

Arbitri: Farneti di Quartu Sant’Elena, Zara di Oristano.

Parziali: 23-15; 45-26; 69-41.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Bisceglie 33/54, Formia 13/42. Tiri da tre: Bisceglie 6/17, Formia 6/26. Tiri liberi: Bisceglie 5/7, Formia 10/14. Rimbalzi: Bisceglie 46, Formia 37. Assists: Bisceglie 22, Formia 6.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa del Lions Bisceglie.