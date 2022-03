​Lions Bisceglie, mobilitazione per la Final Eight di Coppa Italia

La partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia 2022 è un motivo d’orgoglio per i Lions Bisceglie. La società nerazzurra ha inteso promuovere, a tal scopo, una mobilitazione di sostenitori per la trasferta di Roseto, mettendo a disposizione dei tifosi e degli appassionati un pullman che partirà da Bisceglie nel pomeriggio di venerdì 11 marzo per consentire loro di assistere al quarto di finale in programma al PalaMaggetti alle ore 20:45 contro i padroni di casa.

Un mezzo di trasporto comodo per seguire la squadra in Abruzzo, in cambio di un modesto contributo di appena 10 euro che darà diritto anche a ricevere in omaggio una t-shirt celebrativa “Lions one more” realizzata dall’ufficio marketing del club. La dirigenza si farà carico dei costi aggiuntivi. L’acquisto dei tagliandi d’ingresso al palasport, naturalmente, è escluso dall’iniziativa.

Per tutte le informazioni e le prenotazioni è a disposizione, rigorosamente in orari d’ufficio, il referente Alessandro Ladogana al recapito 3460576739. Lions Bisceglie invita i supporters nerazzurri ad aderire convintamente, al più presto e comunque non oltre domenica 6 marzo per facilitare l’organizzazione della trasferta.