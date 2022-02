​Molfetta-Lions Bisceglie, il match program

Riscattare Reggio Calabria. È l’imperativo dei Lions Bisceglie che domenica 27 febbraio, con palla a due fissata per le ore 19, incroceranno la Pallacanestro Molfetta. La sfida, valida per la ventunesima giornata nel girone D del torneo di Serie B Old Wild West, metterà i ragazzi di coach Luciano Nunzi a confronto di una formazione che fa della sua tana un vero e proprio fortino.

I LIONS

Quattro battute d’arresto nelle ultime sei gare hanno rallentato la corsa dei nerazzurri, che hanno pagato le conseguenze dell’infortunio del capitano Filiberto Dri e della successiva indisponibilità di Edoardo Fontana. L’impegno encomiabile di un gruppo che ha fatto quadrato nel momento più complicato della stagione ha consentito di ottenere due preziose vittorie esterne (a Torrenova e Avellino) e di acquisire ulteriore consapevolezza dei propri mezzi. Bisognerà dare il massimo per conquistare il quindicesimo successo stagionale.

GLI AVVERSARI

I biancorossi di coach Gesmundo (ex giocatore di Bisceglie con la maglia della DiBen) hanno conquistato ben sette degli otto successi totali fra le mura amiche del PalaPoli, dove sono riusciti a imporre l’alt sia al Talos Ruvo che alla capolista Fortitudo Agrigento. Il roster molfettese è stato recentemente puntellato con gli innesti degli under Pietro Agostini e Jona Di Giuliomaria che hanno compensato la partenza dell’esterno Maurizio Tassone.

LA VIGILIA IN CASA BISCEGLIE

La squadra ha lavorato senza incontrare particolari intoppi nel corso della settimana. La rifinitura di sabato e lo shootaround di domenica mattina precederanno il match che segna fra l’altro la più breve trasferta del campionato per i nerazzurri.

PRECEDENTI

Le sfide tra le tradizioni cestistiche di Molfetta e Bisceglie affondano le radici a partire dai primi anni del nuovo millennio e si sono nuovamente riproposte a partire dalla passata stagione quando la Pallacanestro Molfetta ha acquisito il diritto sportivo di Serie B attraverso uno scambio con il Basket Corato. I due precedenti della stagione 2020-2021 e la sfida di andata del campionato in corso si sono conclusi con i successi biscegliesi, l’ultimo lo scorso 7 novembre con il punteggio di 91-70.

ARBITRI E TAVOLO UFFICIALI

La partita sarà diretta da Marcello Martinelli di Brescia e Roberto Fusari di San Martino Siccomario (Pavia). Martinelli ha arbitrato i nerazzurri per ben otto volte con un bilancio 6-2. I primi incroci nell’aprile del 2017 per le gare interne vinte contro Venafro (il 9) e Monteroni (il 22), quindi il 3 dicembre 2017 vittoria interna contro Ortona (85-68), il 20 gennaio del 2019 nell’appassionante sfida con la Cestistica San Severo persa dopo ben due overtime (94-101), il 10 novembre 2019 la dilagante affermazione ai danni della Virtus Pozzuoli (106-62), il 19 gennaio 2020 (kappaò al PalaDolmen contro Cassino), il 18 aprile 2021 blitz esterno ad Avellino (64-69) e il 19 dicembre scorso per la contesa con Sant’Antimo (successo biscegliese, 73-61). Fusari è al primo contatto con i Lions.

Gli ufficiali di campo designati sono la segnapunti Chiara Siragusa di Brindisi, la cronometrista Ilaria Iaia di Brindisi e l’addetto ai 24” Stefano Lo Monaco di Monte Sant’Angelo (Foggia).

DIRETTA STREAMING

Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Lnp pass, riservata agli abbonati.

COPERTURA PRE, DURANTE E POST GARA

Prevista un’ampia copertura sui social del club (Facebook e Instagram) con aggiornamenti sul risultato alla fine di ogni quarto, le ultimissime prima dell’inizio e i commenti a caldo al termine.

Il resoconto della sfida, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul portale ufficiale del club.

Fra le tarda serata di domenica e la mattinata di lunedì, come di consueto, spazio agli highlights della partita e ad altri contenuti su Facebook, Youtube e Instagram.