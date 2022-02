Reggio Calabria-Lions Bisceglie, il match program

Un nuovo esame su un palcoscenico di prestigio. Sfida avvincente per i Lions Bisceglie, chiamati a dare il massimo sul parquet della Viola Reggio Calabria per conquistare il sedicesimo successo stagionale nel girone D di Serie B Old Wild West. Palla a due come di consueto alle ore 18.

I LIONS

Lo stop interno rimediato domenica scorsa contro Cassino ha insegnato parecchio ai giovanissimi nerazzurri, che dovranno dimostrare subito di aver appreso la lezione e presentarsi sul terreno della compagine calabrese con rinnovata determinazione, facendo tesoro delle sbavature pagate a caro prezzo nelle gare perse fra le mura amiche con la consapevolezza di dover moltiplicare gli sforzi e le attenzioni nella situazione di emergenza causata dalle indisponibilità di Filiberto Dri ed Edoardo Fontana.

GLI AVVERSARI

La recente aggiunta in organico di Lazar Kekovic ha mutato la composizione dell’organico reggino. Giocatori del calibro di Yande Fall, Federico Ingrosso e Bruno Duranti rendono l’idea del valore di un roster che punta all’accesso nella griglia playoff.

LA VIGILIA IN CASA BISCEGLIE

Settimana di lavoro senza particolari intoppi (finalmente) per il gruppo nerazzurro, che sabato mattina ha sostenuto la rifinitura sul parquet del PalaDolmen e nel pomeriggio è partito per la Calabria.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Coach Nunzi: «Reggio Calabria ci ha messo in difficoltà nella sfida d’andata. Mi aspetto una gara difficile. Sarà una prova di crescita per i nostri under su un campo con una tradizione pesante che merita rispetto e potremo uscire vincenti da lì solo con una prestazione eccellente».

Coach Bolignano: «Bisceglie ha fatto benissimo, è una squadra che ha avuto la possibilità di costruire il suo percorso con un tecnico preparato e degli under importanti che hanno fatto la differenza. I Lions sono la vera rivelazione del campionato».

PRECEDENTI

Le due tradizioni cestistiche si sono incontrate per la prima volta nel 2011-2012, in DNB, con una vittoria per parte. Parità anche nelle due sfide della scorsa stagione: gara molto tirata, quella del 6 gennaio 2021, con l’affermazione di misura dei Lions (71-69). L’ultima sfida al PalaCalafiore lo scorso 21 febbraio con vittoria dei reggini (70-51). La partita d’andata del torneo in corso se l’è aggiudicata Bisceglie (77-73).

ARBITRI E TAVOLO UFFICIALI

La partita sarà diretta da Nicola Alessi di Lugo di Romagna (Ravenna) e Matteo Moratti di Reggio Emilia. Alessi ha arbitrato i nerazzurri nel match casalingo dello scorso 17 ottobre, vinto ai danni di Avellino (89-67). Nessun precedente, invece, con il fischietto reggiano.

Gli ufficiali di campo designati sono il segnapunti Giuseppe Fortunato di Palmi (Reggio Calabria), la cronometrista Martina Macchione di Cosenza e l’addetto ai 24” Andrea Cardamone di Cosenza.

