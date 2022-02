​Lions Bisceglie - Cassino, il match program

Pronti a correre ancora. I Lions Bisceglie chiedono strada alla Virtus Cassino nel confronto valido per terza giornata di ritorno nel gruppo D del torneo di Serie B Old Wild West (PalaDolmen, ore 18). La squadra del presidente Papagni, seconda alle spalle della capolista Agrigento, insegue il quindicesimo successo in campionato.

I LIONS

La vittoria ottenuta sul parquet di Avellino ha confermato la tenacia di un gruppo che non intende disunirsi malgrado le difficoltà. Un segnale importante, sette giorni dopo la prima sconfitta interna stagionale maturata contro Ragusa. La giovane formazione biscegliese si è issata con pieno merito nelle posizioni di vertice e adesso vuole cercare di restare in alto.

GLI AVVERSARI

Il penultimo posto in graduatoria non tragga in inganno: la Virtus Cassino è formazione di tutto rispetto e a maggior ragione, considerata la situazione di classifica, entrerà in campo con grinta pronta a dare il massimo. Il playmaker Michael Teghini (13.2 punti e 5 assists di media) è il vero leader in campo della compagine laziale, che ha nell’atletismo di Ani e Ly-Lee ulteriori armi da sfoderare.

LA VIGILIA IN CASA BISCEGLIE

Settimana tipo per i ragazzi di coach Luciano Nunzi, che mercoledì mattina hanno incontrato le seconde classi della scuola media “Riccardo Monterisi” accogliendo l’invito dagli insegnanti, e dall’istituto, al club nerazzurro. Tanto lavoro sul parquet, per il resto, da martedì mattina fino a sabato, con la rifinitura. Domenica, sempre in mattinata, il consueto shootaround sulle tavole del PalaDolmen per tenere la concentrazione al giusto livello in prossimità dell’orario di inizio del match.

PRECEDENTI

La partita d’andata si è conclusa con il successo in trasferta dei Lions (77-85). Le ultime due sfide al PalaDolmen sono state vinte da Cassino (67-73 nel maggio 2021 e 89-96 nel gennaio 2020).

MODALITÀ DI ACCESSO E REGOLE ALL’INTERNO DEL PALADOLMEN

Porte aperte nella struttura già dalle ore 16:45. Gli spettatori sono invitati a presentarsi con un opportuno anticipo rispetto all’orario di inizio della partita di modo poter fornire i propri dati anagrafici (nome, cognome, recapito telefonico): in base alla progressione di arrivo sarà consegnato un tagliandino numerato al quale ciascuno dovrà rigorosamente attenersi. Sarà consentito soltanto scegliere il settore dal quale assistere all’evento, naturalmente fino ad esaurimento dei posti.

L’accesso all’impianto sarà possibile esclusivamente muniti di Green pass rafforzato e mascherina Ffp2. Lions Bisceglie richiama in modo perentorio tutti i suoi sostenitori al massimo senso di responsabilità e in maniera chiara e netta al rispetto delle regole, in particolare ad indossare la mascherina correttamente e mantenere il posto assegnato per tutta la durata dell’avvenimento. Il bar all’interno del PalaDolmen resterà chiuso secondo quanto previsto dalle normative mentre sarà permesso, naturalmente, usufruire dei servizi igienici.

TICKET D’INGRESSO

Il prezzo del tagliando unico di ingresso per il singolo match dei nerazzurri nel campionato di Serie B Old Wild West 2021-2022, con esclusione della giornata pro-Bisceglie, è stabilito in 5 euro.

GRATUITÀ

L’accesso al PalaDolmen sarà sempre gratuito per le nate e i nati dal 1 gennaio 2005 in poi.

ARBITRI E TAVOLO UFFICIALI

La partita sarà diretta da Giuseppe Vastarella di Napoli e Matteo Migliaccio di Catanzaro.

Gli ufficiali di campo designati sono il segnapunti Roberto Scardigno di Bisceglie, il cronometrista Felice Enrico Berardi di Ruvo di Puglia e l’addetto ai 24” Vanessa De Rinaldis di Lecce.

DIRETTA STREAMING

Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Lnp pass, riservata agli abbonati. Telecronaca di Vito Troilo e Luca Ferrante, parte tecnica affidata a Mimmo Mastandrea e Antonio Lopopolo.

