​Lions Bisceglie, il capitano Filiberto Dri sottoposto ad intervento chirurgico

Il capitano dei Lions Bisceglie Filiberto Dri è stato sottoposto in queste ore ad un intervento chirurgico correttivo a seguito dall’infortunio riportato al pollice della mano sinistra. L’operazione effettuata dall’équipe del dottor De Fazio all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta è perfettamente riuscita. Tempi di recupero stimati in circa 40 giorni. Il giocatore ha rivolto un particolare ringraziamento al personale sanitario per l’assistenza offerta e a tutti i tifosi nerazzurri per i messaggi di affetto ricevuti.