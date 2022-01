​Lions Bisceglie - Ragusa, il match program

Prima esibizione casalinga del girone di ritorno per i Lions Bisceglie, chiamati a domare la Virtus Ragusa nell’anticipo di sabato sera (ore 20) sul parquet del PalaDolmen. I nerazzurri di coach Luciano Nunzi, pur privi del capitano Filiberto Dri, hanno espugnato il campo di Torrenova confermandosi al secondo posto in graduatoria nel gruppo D del torneo di Serie B Old Wild West e vogliono dare maggior spinta alla loro corsa.

I LIONS

Il leit motiv resta quello di sempre: testa bassa, umiltà, concentrazione totale. L’indisponibilità di un giocatore di riferimento ha messo gli atleti più giovani davanti al fatto compiuto di doversi assumere maggiori responsabilità e incrementare ciascuno il proprio contributo alla causa comune. Smaltita l’amarezza per lo stop nella tana della Fortitudo Agrigento, Dip e compagni si sono presi una vittoria importante nella gara successiva, giocata nemmeno 48 ore più tardi. Ora è tempo di porre tutte le attenzioni sul confronto con Ragusa, confidando nel calore e nella passione del pubblico sugli spalti del PalaDolmen.

GLI AVVERSARI

Nove successi, quattro dei quali conquistati in trasferta, a fronte di sette sconfitte. Il ruolino di marcia della compagine iblea è di tutto rispetto e del resto c’era da attenderselo: Sorrentino (15.6 punti di media), Da Campo (14.8 con 7.8 rimbalzi), Rotondo (12.6 con 8.3 rimbalzi), Picarelli (12.1) e Chessari (11.1) sono giocatori di categoria. La recente aggiunta dell’esterno Stefanini ha dato ulteriore profondità all’organico di coach Bocchino.

LA VIGILIA IN CASA BISCEGLIE

Di nuovo una settimana tipo (o quasi) per i Lions, che si sono lasciati alle spalle le fatiche dei lunghi viaggi in Sicilia. Martedì la ripresa del lavoro e lo svolgimento del classico programma fino allo shootaround in programma sabato mattina, poche ore prima della contesa, anticipata per necessità logistiche della formazione ospite.

PRECEDENTI

L’unica gara giocata tra le due tradizioni cestistiche è quella d’andata in Sicilia del campionato in corso, vinta dai nerazzurri con il punteggio di 69-63.

MODALITÀ DI ACCESSO E REGOLE ALL’INTERNO DEL PALADOLMEN

Porte aperte nella struttura già dalle ore 18:45 di sabato. Gli spettatori sono invitati a presentarsi con un opportuno anticipo rispetto all’orario di inizio della partita di modo poter fornire i propri dati anagrafici (nome, cognome, recapito telefonico): in base alla progressione di arrivo sarà consegnato un tagliandino numerato al quale ciascuno dovrà rigorosamente attenersi. Sarà consentito soltanto scegliere il settore dal quale assistere all’evento, naturalmente fino ad esaurimento dei posti.

L’accesso all’impianto sarà possibile esclusivamente muniti di Green pass rafforzato e mascherina Fpp2. Lions Bisceglie richiama in modo perentorio tutti i suoi sostenitori al massimo senso di responsabilità e in maniera chiara e netta al rispetto delle regole, in particolare ad indossare la mascherina correttamente e mantenere il posto assegnato per tutta la durata dell’avvenimento. Il bar all’interno del PalaDolmen resterà chiuso secondo quanto previsto dalle normative mentre sarà permesso, naturalmente, usufruire dei servizi igienici.

TICKET D’INGRESSO

Il prezzo del tagliando unico di ingresso per il singolo match dei nerazzurri nel campionato di Serie B Old Wild West 2021-2022, con esclusione della giornata pro-Bisceglie, è stabilito in 5 euro.

GRATUITÀ

L’accesso al PalaDolmen sarà sempre gratuito per le nate e i nati dal 1 gennaio 2005 in poi.

ARBITRI E TAVOLO UFFICIALI

La partita sarà diretta da Pietro Rodia di Avellino e Giovanni Morra di San Giorgio a Cremano.

Gli ufficiali di campo designati sono il segnapunti Ciro De Angelis di Lecce, la cronometrista Fabiola Monaco di Brindisi e l’addetto ai 24” Chiara Siragusa di Brindisi.

DIRETTA STREAMING

Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Lnp pass, riservata agli abbonati. Telecronaca di Vito Troilo e Luca Ferrante, parte tecnica affidata a Mimmo Mastandrea e Antonio Lopopolo.

COPERTURA PRE, DURANTE E POST GARA

Prevista un’ampia copertura sui social del club (Facebook e Instagram) con aggiornamenti sul risultato alla fine di ogni quarto, le ultimissime prima dell’inizio e i commenti a caldo al termine.

Il resoconto della sfida, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul portale ufficiale del club.

Fra la tarda serata di sabato e la mattinata di domenica spazio agli highlights della partita e alle interviste realizzate al termine su Facebook e Youtube.

La ricca fotogallery dell’incontro, a cura di Cristina Pellegrini, sarà pubblicata integralmente non più tardi di lunedì pomeriggio sul sito del club, preceduta da un’accurata selezione sui social (Instagram e Facebook) nelle ore precedenti.