Lions Bisceglie-Pozzuoli, le disposizioni per l’accesso al PalaDolmen

Lions Bisceglie, nel rispetto delle normative vigenti su tutto il territorio nazionale in merito alla capienza massima ammessa all’interno degli impianti sportivi, stabilita nella misura del 35% dei posti omologati, ha predisposto nuove modalità di accesso al PalaDolmen in occasione della gara in programma domenica 16 gennaio contro la Virtus Pozzuoli, valida per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie B Old Wild West. Il club, allo scopo di evitare lunghe code e qualsiasi rischio di assembramento all’ingresso della struttura, aprirà le porte già alle ore 16:30. Gli spettatori sono invitati pertanto a presentarsi con un opportuno anticipo rispetto all’orario di inizio della partita (ovvero le 18).

Le note e “storiche” criticità legate alla mancata mappatura del PalaDolmen rendono purtroppo impossibile riservare i posti a sedere in prenotazione così come effettuare una qualsiasi forma di prevendita on line dei tagliandi per assistere all’evento, con il conseguente protrarsi dei soliti danni per la società e dei disagi per i tifosi, costretti ogni volta a dover compiere una procedura complessa per accedere. La dirigenza dei Lions Bisceglie ha compiuto una serie ulteriori di sforzi, realizzando un sistema di assegnazione manuale e nominale dei posti. Ciascuna persona presente al PalaDolmen dovrà essere registrata alla porta d’ingresso e fornire i propri dati anagrafici (nome, cognome, recapito telefonico): in base alla progressione di arrivo sarà consegnato un tagliandino numerato al quale ognuno dovrà rigorosamente attenersi. Sarà consentito soltanto scegliere il settore dal quale assistere all’evento, naturalmente fino ad esaurimento dei posti.

L’accesso all’impianto sarà possibile esclusivamente muniti di Green pass rafforzato e mascherina Fpp2. Lions Bisceglie richiama in modo perentorio tutti i suoi sostenitori al massimo senso di responsabilità e in maniera chiara e netta al rispetto delle regole, in particolare ad indossare la mascherina correttamente e mantenere il posto assegnato per tutta la durata dell’avvenimento. Il bar all’interno del PalaDolmen resterà chiuso secondo quanto previsto dalle normative mentre sarà permesso, naturalmente, usufruire dei servizi igienici.