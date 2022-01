Agrigento-Lions Bisceglie, gara rinviata

La partita Fortitudo Agrigento-Lions Bisceglie, valida per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie B Old Wild West e in programma domenica 9 gennaio al palasport di Porto Empedocle con inizio fissato per le 18, è stata rinviata a data da destinarsi. Le sopraggiunte difficoltà logistiche e organizzative inerenti alla cancellazione dei voli previsti da e per la Sicilia – con comunicazioni ricevute in queste ore - ha impedito di fatto il regolare svolgimento del match.

Lions Bisceglie srl rivolge un ringraziamento pubblico alla Fortitudo Agrigento per la comprensione e la disponibilità mostrate nel concordare il rinvio dell’incontro.