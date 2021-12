Lions Bisceglie, il video di auguri natalizi è un omaggio alla città

Un omaggio a Bisceglie ed ai biscegliesi. Giocatori e componenti dello staff tecnico dei Lions hanno interpretato una clip di auguri natalizi diversa dal solito, girata in alcuni dei luoghi-simbolo della città, dalla porta monumentale del Teatro Garibaldi ai leoni (giusto per restare in tema) di piazza Vittorio Emanuele II, dal porto turistico alla darsena con la Bandiera blu sullo sfondo, dal centro storico al cuore di via Aldo Moro, senza dimenticare naturalmente il PalaDolmen e il PalaCosmai.

Ideato dall’ufficio marketing società nerazzurra in collaborazione con l’agenzia Vision Management di Maurizio Di Pinto, il video è un sincero messaggio di gratitudine che la squadra ha desiderato rivolgere a una comunità intera, oltre che ai tifosi, per l’affetto e il calore umano che sta mostrando nei confronti di ciascuno dei ragazzi.

Il testo della clip affidato alle voci dei cestisti nerazzurri e di coach Luciano Nunzi: «La gente di questa splendida città ci ha accolto a braccia aperte; ci ha fatto sentire a casa, a nostro agio, amati; ci ha insegnato un po’ del dialetto, dei modi di dire e dei modi di essere; ci ha raccontato usi, costumi e tradizioni locali. E noi non possiamo far altro che ricambiare tutto questo straordinario affetto dando il massimo ogni partita sul parquet, onorando la canotta che indossiamo, lottando per quel nome che portiamo scritto sulla pelle: per ogni bambino che si avvicina a questo fantastico sport, per tutti quelli che ci sostengono e gioiscono sugli spalti, per chi vive lontano e tifa nerazzurro davanti a uno schermo, perché siamo tutti parte di una storia importante».

Lions Bisceglie e Vision Management ringraziano l’attore e poeta biscegliese Nicola Ambrosino per l’amichevole partecipazione alle riprese e lo staff di Fusion – Apulian Roll Experience per la collaborazione e l’ospitalità fornita.