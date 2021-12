I Lions Bisceglie piegano Monopoli davanti a un pubblico numeroso

Vittoria anche nel turno infrasettimanale. I Lions Bisceglie si sono imposti nella sfida di mercoledì pomeriggio sul parquet del PalaDolmen contro l’Action Now! Monopoli, conquistando così il decimo successo in undici gare di campionato e mantenendo il primato solitario in classifica nel girone D del torneo di Serie B Old Wild West. I nerazzurri di coach Luciano Nunzi, frenati da percentuali al tiro piuttosto basse per metà partita, hanno preso il largo nel terzo periodo e gestito il vantaggio acquisito fino al termine.

La buona tenuta difensiva in avvio non è stata sufficiente: l’imprecisione in fase d’attacco ha inizialmente tarpato le ali alla compagine di casa, che in apertura di seconda frazione ha assunto il controllo del punteggio senza mai più perderlo (24-19). Lo 0/7 dal perimetro dopo due quarti non ha permesso a Dri e compagni di accumulare un margine di sicurezza (+7 all’intervallo lungo) ma la musica è cambiata al rientro dagli spogliatoi quando i canestri di Fontana e di un ispirato Enihe (4 triple) hanno dato concretezza al lavoro svolto dal team biscegliese. I Lions si sono spinti sul +14 (45-31) e il tentativo di ricucitura degli ospiti, orchestrato dall’ex di turno Torresi (45-40), è stato respinto con un perentorio 8-0 di parziale (53-40). Un acuto di Giannini dalla lunga distanza sullo scadere è valso il +10 a dieci minuti dalla conclusione. Bisceglie, nella fase d’apertura della quarta frazione, ha dato lo strattone decisivo, volando sul +20 a sei minuti dalla sirena finale e gestendo il margine senza intoppi tra gli applausi di un pubblico numeroso. L’attenzione di tutto l’ambiente andrà subito rivolta al prossimo impegno: la squadra tornerà ad allenarsi giovedì pomeriggio per preparare la trasferta sul parquet di Taranto.

LIONS BISCEGLIE-MONOPOLI 80-64

Lions Bisceglie: Dron, Fontana 13, Dri 18, Enihe 20, Dip 8, Tibs 5, Vavoli 2, Giannini 7, Giunta 7, Mastrodonato, Provaroni. All.: Nunzi.

Action Now! Monopoli: Sabbatino 6, Torresi 17, Lombardo 16, Annese 7, Visentin 8, Albertini 5, Ragusa 4, Micky Laquintana 1, Muolo, Bellantuono. N.e.: Vanni Laquintana, Notarangelo. All.: Carolillo.

Arbitri: Fiore di Casal Velino (Salerno), Rodia di Avellino.

Parziali: 14-15; 36-29; 59-49.

Note: nessuno uscito per cinque falli. Tiri da due: Lions Bisceglie 25/42, Monopoli 17/38. Tiri da tre: Lions Bisceglie 5/21, Monopoli 5/20. Tiri liberi: Lions Bisceglie 15/19, Monopoli 15/22. Rimbalzi: Lions Bisceglie 45 (36+9, Fontana 9), Monopoli 27. Assist: Lions Bisceglie 18 (Fontana 5), Monopoli 9.



Articolo a cura dell'Ufficio Stampa dei Lions Bisceglie.