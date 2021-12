Lions Bisceglie-Monopoli, il match program

La festa per il prezioso e netto successo conquistato in trasferta sul parquet del Talos Ruvo domenica è già finita. Tempo poche ore e i Lions Bisceglie si sono rimessi in marcia: testa bassa, piedi per terra, massima umiltà e una nuova sfida da preparare, questa volta tra le mura amiche del PalaDolmen e confidando in un supporto massiccio del pubblico sugli spalti. Battere Monopoli non sarà semplice: Filiberto Dri e compagni ne sono perfettamente consapevoli e per questo hanno subito proiettato le loro attenzioni sulla gara in programma il giorno dell’Immacolata al PalaDolmen (palla a due ore 18).

I LIONS

Riportare l’energia sprigionata nell’arco dei 40 minuti di Ruvo è l’ambizione che il gruppo deve coltivare per continuare ad esprimersi al meglio. Concentrazione, tenacia, tanta voglia di sbattersi in difesa saranno indispensabili per proseguire il cammino sul solco tracciato.

GLI AVVERSARI

L’Action Now! è alla seconda esperienza consecutiva nel terzo livello del basket italiano. La salvezza conquistata sul filo di lana ha galvanizzato il club, che ha potuto allestire l’organico con maggiore tranquillità a differenza del 2020-21, quando fu ripescato a 10 giorni dal via del campionato. Roster di buona caratura e profondità, il terminale offensivo privilegiato è sempre Vanni Laquintana ma giocatori esperti come Torresi, Sabbatino, Annese, Lombardo e Visentin sembrano poter dare maggiore equilibrio sui due lati del campo. Il contributo dei giovani Albertini, Ragusa e Micky Laquintana è spesso molto utile alla causa.

LA VIGILIA IN CASA BISCEGLIE

Ritmi serrati per i nerazzurri in vista dell’impegno ravvicinato. La squadra si è allenata lunedì e martedì per mettere a punto tutti i dettagli possibili, nonostante il ridotto tempo a disposizione, e studiare tutte le situazioni che la gara potrà proporre.

CURIOSITÀ

Un ex di turno in campo, uno in panchina. Mauro Torresi ha vestito la canotta biscegliese per ben quattro campionati (dal 2012-13 al 2015-16, raggiungendo sempre i playoff e anche la finale promozione per la A2 nel 2013-2014). Sergio Carolillo, monopolitano doc, ha guidato l’allora DiBen dalla stagione 1995-96 all’annata 1997-98, conquistando un ottimo piazzamento in C2, quindi diventando uno degli artefici dello storico salto in C1 e infine conducendo la squadra a una tranquilla salvezza (9° posto).

PRECEDENTI

Il primo incrocio tra le tradizioni cestistiche risale al torneo di Serie C1 2008-2009, quando i nerazzurri s’imposero nelle quattro sfide con Monopoli (le due di stagione regolare più due incontri della semifinale playoff) in un’annata che si concluse con la trionfale promozione in B2. In tempi più recenti si sono giocate altre due partite di campionato, nella scorsa stagione, e la gara di Supercoppa di mercoledì 15 settembre, tutte vinte da Bisceglie che è quindi 7-0.

TICKET D’INGRESSO

Il prezzo del tagliando unico di ingresso per il singolo match dei nerazzurri nel campionato di Serie B Old Wild West 2021-2022, con esclusione della giornata pro-Bisceglie, è stabilito in 5 euro. Sarà indispensabile esibire il super Green pass per assistere alla gara, in osservanza alla nuova normativa in vigore.

GRATUITÀ

L’accesso al PalaDolmen sarà sempre gratuito per le nate e i nati dal 1 gennaio 2005 in poi.

ARBITRI E TAVOLO UFFICIALI

La partita sarà diretta da Adriano Fiore di Casal Velino (Scafati) e Pietro Rodia di Avellino.

Gli ufficiali di campo designati sono il segnapunti Benito Junior Bruno di Foggia, il cronometrista Stefano Lo Monaco di Monte Sant’Angelo (Foggia) e l’addetto ai 24” Roberto Scardigno di Bisceglie.

DIRETTA STREAMING

Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Lnp pass, riservata agli abbonati. Telecronaca di Vito Troilo e Luca Ferrante, parte tecnica affidata a Mimmo Mastandrea e Antonio Lopopolo.

COPERTURA PRE, DURANTE E POST GARA

Prevista un’ampia copertura sui social del club (Facebook e Instagram) con aggiornamenti sul risultato alla fine di ogni quarto, le ultimissime prima dell’inizio e i commenti a caldo al termine.

Il resoconto della sfida, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul portale ufficiale del club.

Fra la tarda serata di mercoledì e la mattinata di giovedì spazio agli highlights della partita e alle interviste realizzate al termine su Facebook e Youtube.

La ricca fotogallery dell’incontro, a cura di Cristina Pellegrini, sarà pubblicata integralmente non più tardi di giovedì pomeriggio sul sito del club, preceduta da un’accurata selezione sui social (Instagram e Facebook) nelle ore precedenti.