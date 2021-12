Ruvo-Lions Bisceglie, il match program

La battuta d’arresto maturata sul parquet della Virtus Arechi Salerno ha chiuso a 8 la serie di successi consecutivi dei Lions Bisceglie, sorprendentemente e con merito alla guida del girone D del torneo di Serie B Old Wild West. Una sconfitta digerita con un pizzico di inevitabile rammarico per l’andamento molto particolare della gara in terra campana, segnata in particolare dalle basse percentuali di realizzazione che hanno un po’ tarpato le ali ai nerazzurri di coach Luciano Nunzi. Ora, coerentemente con quanto già accaduto alla luce delle vittorie di fila, l’ambiente è tranquillo e più che mai emerge la necessità di affrontare con grande forza d’animo il duro lavoro giornaliero sul campo. La partita di Ruvo, benché sia un derby, vale esattamente quanto le altre.

I LIONS

Quel 14% fatto registrare nel tiro da fuori è il cruccio del collettivo biscegliese, che tutto sommato, pur non brillando, ha tenuto gli avversari sotto i 70 punti. Ripartire dalla difesa è prioritario per i nerazzurri, che con una prova di grande intensità a protezione del proprio canestro possono aprire il gas in contropiede e trovare le risorse per costruire meglio il gioco d’attacco.

GLI AVVERSARI

Il Talos di coach Ciccio Ponticiello è senza ombra di dubbio uno degli organici più profondi e completi dell’intera Serie B. Il play Hidalgo e Sbaragli, gli esterni Ciribeni, Cantagalli e Markovic, i lunghi Mastroianni, Bartolozzi, Monina e Cassar sono i componenti di un organico di assoluto rilievo, arricchito in corso d’opera dall’ingaggio di Daniele Merletto. I biancazzurri hanno raggiunto la Final Eight di Supercoppa, superando di misura proprio Bisceglie nella gara decisiva per la vittoria del girone preliminare, e sono in striscia positiva da quattro turni ma hanno perso tre partite di campionato, una delle quali in casa contro Reggio Calabria.

LA VIGILIA IN CASA BISCEGLIE

Ritmi ancora più alti del solito per il gruppo, che in settimana ha riposato per l’intera giornata di lunedì e la mattinata di mercoledì. Sabato e domenica, di mattina, altre due occasioni di rifinitura dei dettagli al PalaDolmen.

CURIOSITÀ

Tre gli ex di turno in campo, tutti sul fronte ruvese: Daniele Merletto (a Bisceglie per i playoff 2013-2014), Gianni Cantagalli (con i Lions nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020) e Riccardo Bartolozzi (nella prima fase dell’annata 2016-17).

PRECEDENTI

La serie di sfide tra formazioni di Bisceglie e Ruvo è lunghissima. Il primo incrocio risale ai tempi in cui il PalaDolmen e il palasport di viale Colombo non erano stati neppure ultimati e le due formazioni giocavano le gare casalinghe rispettivamente nella palestra dell’istituto tecnico commerciale “Giacinto Dell’Olio” e nella palestra di via Alessandro Volta. I biancoverdi biscegliesi si sono anche scontrati con la Ruvo di un giovanissimo talento, Gianluca Basile, poco più che 17enne all’epoca (Serie D, stagione 1992-93) e in procinto di spiccare il volo.

ARBITRI E TAVOLO UFFICIALI

La partita sarà diretta da Giuseppe Scarfò di Palmi (Reggio Calabria) e Samuele Riggio di Siderno (Reggio Calabria). Scarfò ha arbitrato Bisceglie due volte nella passata stagione, coincise con le sconfitte di Nardò (77-61, in campo fra i salentini Enihe, Dip e Fontana) e Formia, in coppia proprio con Riggio: il 25 aprile finì 96-93 dopo un overtime.

Gli ufficiali di campo designati sono il segnapunti Ciro De Angelis di Lecce, la cronometrista Vanessa De Rinaldis di Lecce e l’addetto ai 24” Chiara Siragusa di Brindisi.

DIRETTA STREAMING

Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Lnp pass, riservata agli abbonati.

COPERTURA PRE, DURANTE E POST GARA

Prevista un’ampia copertura sui social del club (Facebook e Instagram) con aggiornamenti sul risultato alla fine di ogni quarto, le ultimissime prima dell’inizio e i commenti a caldo al termine.

Il resoconto della sfida, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul portale ufficiale del club.

Fra le tarda serata di domenica e la mattinata di lunedì, come di consueto, spazio agli highlights della partita e ad altri contenuti su Facebook, Youtube e Instagram.