Lions Bisceglie-Viola Reggio Calabria, il match program

Il primato in classifica a punteggio pieno dopo quattro turni nel girone D del campionato di Serie B Old Wild West ha attirato ulteriormente le attenzioni degli addetti ai lavori sul momento dei Lions Bisceglie.

I LIONS

La significativa vittoria ottenuta sul parquet di Cassino sabato scorso, frutto di una prova nel complesso positiva e caratterizzata dalla confortante concretezza evidenziata nel quarto periodo è il nuovo punto di partenza per la pattuglia di coach Luciano Nunzi, ora chiamato a un’altra prova di maturità e consapevolezza nell’inatteso ruolo di battistrada del torneo. Il pubblico biscegliese dovrà metterci anche del suo, supportando il gruppo in un match che riserva insidie.

GLI AVVERSARI

Qualora ce ne fosse bisogno, la Pallacanestro Viola Reggio Calabria ha confermato di essere una formazione coriacea e difficile da battere andando a conquistare il successo sul parquet di Ruvo. Il roster assemblato dalla dirigenza reggina e affidato al tecnico Domenico Bolignano è di tutto rispetto: le punte sono l’ala Bruno Duranti (28 anni) e il centro Yande Fall, uno dei più solidi rimbalzisti del terzo livello cestistico nazionale. Il playmaker Amar Balic (con l’ausilio di Fortunato Barrile) ha la responsabilità dell’organizzazione del gioco mentre l’esterno salentino Federico Ingrosso aggiunge ulteriore pericolosità offensiva insieme all’under calabrese Franco Gaetano. Un altro giocatore di riferimento è senza dubbio Amar Klacar mentre i giovanissimi Valente (213 cm), Besozzi e Lazzari contribuiscono con energia nei minuti in cui sono schierati sul parquet. Non c’è partita in cui i neroarancio non abbiano giocato fino alle battute conclusive per vincere e il loro bottino attuale (2-2) avrebbe potuto assumere maggiore consistenza, si pensi allo stop interno di misura contro Pozzuoli.

LA VIGILIA IN CASA BISCEGLIE

Programma settimanale con una leggera variazione rispetto al modello-tipo. Doppio allenamento sia martedì che giovedì, con lavoro individuale e pesi al mattino, mentre le mattinate di riposo sono diventate due con l’aggiunta del venerdì al “tradizionale” mercoledì. Sabato mattina video e rifinitura mentre domenica mattina, con lo shootaround, si chiuderà la marcia di avvicinamento al match pomeridiano.

CURIOSITÀ

Marcelo Dip è un ex di turno: ha giocato nella “vecchia” Viola Reggio Calabria in B dilettanti nell’annata 2009-2010.

PRECEDENTI

Le due tradizioni cestistiche si sono incontrate per la prima volta nel 2011-2012, in DNB, con una vittoria per parte. Parità anche nelle due sfide della scorsa stagione: gara molto tirata, quella del 6 gennaio 2021, con l’affermazione di misura dei Lions (71-69). L’ultima sfida al PalaCalafiore lo scorso 21 febbraio con vittoria dei reggini (70-51).

CAMPAGNA ABBONAMENTI AL TERMINE

È possibile sottoscrivere l’abbonamento sabato, dalle 18 alle 21, recandosi presso Pellicceria Papagni in via Dandolo. La tessera, valida per tutte le gare casalinghe di stagione regolare (esclusa la consueta giornata pro Bisceglie), ha un costo davvero vantaggioso di appena: è caldamente consigliato recarsi nel punto vendita del centro cittadino per evitare inutili code all’ingresso del PalaDolmen, anche in considerazione del fatto che gli abbonati avranno la possibilità di saltare la fila. Sarà possibile acquistare l’abbonamento anche domenica al PalaDolmen, quando la campagna, di fatto si concluderà.

VANTAGGI PER GLI ABBONATI LIONS

I possessori di abbonamento godranno di uno sconto del 15% su qualsiasi consumazione in tutti i ristoranti della catena Old Wild West. Successive scontistiche relative ad accordi in corso di definizione con diverse attività commerciali del territorio saranno comunicate agli abbonati.

TICKET D’INGRESSO

Il prezzo del tagliando unico di ingresso per il singolo match dei nerazzurri nel campionato di Serie B Old Wild West 2021-2022, con esclusione della giornata pro Bisceglie, è stabilito in 5 euro.

GRATUITÀ

L’accesso al PalaDolmen sarà sempre gratuito per le nate e i nati dal 1 gennaio 2005 in poi.

ARBITRI E TAVOLO UFFICIALI

La partita sarà diretta da Marco Guarino di Campobasso e Davide Galluzzo di Brindisi. L’arbitro molisano ha ben sei precedenti con i nerazzurri: sconfitta a Nardò il 24 gennaio scorso (77-61) quando i vari Fontana, Enihe e Dip vestivano la canotta dei granata ma proprio l’esperto lungo fu espulso per doppio fallo antisportivo, battuta d’arresto interna il 19 novembre 2017 contro Senigallia (71-78), successi il 30 dicembre 2018 sul parquet di Ruvo contro Corato (80-81), il 18 marzo 2018 a Ortona (60-71), il 30 ottobre 2016 contro Pescara (64-62) e il 4 ottobre 2015 su Mola (94-80). Galluzzo ha invece incrociato Bisceglie solo il 7 ottobre 2018 (vittoria per 93-80 su Catanzaro).

Gli ufficiali di campo designati sono la segnapunti Roberta Totagiancaspro di Molfetta, la cronometrista Cristina Caramia di Taranto e l’addetto ai 24” Felice Enrico Berardi di Ruvo di Puglia.

DIRETTA STREAMING

Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Lnp pass, fruibile attraverso abbonamento al costo di 39.90 euro per l’intera stagione di B o di 59.99 euro nel pacchetto comprensivo delle gare di A2. Telecronaca di Vito Troilo e Luca Ferrante. La parte tecnica è affidata a Mimmo Mastandrea e Antonio Lopopolo.

COPERTURA PRE, DURANTE E POST GARA

Prevista un’ampia copertura sui social del club (Facebook e Instagram) con aggiornamenti sul risultato alla fine di ogni quarto, le ultimissime prima dell’inizio e i commenti a caldo al termine.

Il resoconto della sfida, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul portale ufficiale del club.

Fra le tarda serata di domenica e la mattinata di lunedì, come di consueto, spazio agli highlights della partita e alle interviste realizzate al termine su Facebook e Youtube.

La ricca fotogallery dell’incontro sarà pubblicata integralmente non più tardi di lunedì pomeriggio sul sito del club, preceduta da un’accurata selezione sui social (Instagram e Facebook) nelle ore precedenti.