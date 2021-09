Lions Bisceglie, parte la campagna abbonamenti

Lions Bisceglie ha deciso di avviare la campagna abbonamenti per le gare casalinghe della prima squadra di Serie B Old Wild West per la stagione sportiva 2021-2022. L’impossibilità di garantire, al momento, una precisa mappatura del PalaDolmen (purtroppo tuttora non dotato di seggiolini sull’intera estensione degli spalti) e l’incertezza riguardo le disposizioni in termini di capienza massima consentita per gli incontri di campionato hanno inevitabilmente rallentato i processi decisionali e organizzativi del club.

La campagna sarà aperta ufficialmente da mercoledì 29 settembre con la possibilità di sottoscrivere la tessera, valida per 14 delle 15 gare di regular season (esclusa la consueta gara pro Bisceglie), al prezzo unico di 50 euro. Gli abbonamenti saranno in vendita e ritirabili presso Pellicceria Papagni, in via Dandolo, fino alla serata di sabato 2 ottobre negli orari di apertura dell’attività. Domenica 3, fin dalle ore 17, sarà possibile acquistare l’abbonamento direttamente al botteghino del PalaDolmen in occasione del match casalingo con Torrenova. La sottoscrizione delle tessere resterà aperta per tutto il mese di ottobre con possibilità di sottoscrizione e ritiro presso Pellicceria Papagni nei giorni feriali e al PalaDolmen nei successivi appuntamenti interni della squadra di domenica 17 e domenica 31. La società raccomanda, naturalmente, di sottoscrivere subito la tessera. I possessori di abbonamento godranno di uno sconto del 15% su qualsiasi consumazione in tutti i ristoranti della catena Old Wild West.

Il prezzo del tagliando unico di ingresso per il singolo match (con esclusione della giornata pro Bisceglie) è stabilito in 5 euro. L’accesso al PalaDolmen sarà sempre gratuito per le nate e i nati dal 1 gennaio 2005 in poi.