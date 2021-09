​Disposizioni per l’accesso al PalaDolmen in occasione del match Lions Bisceglie-Giulianova

Lions Bisceglie comunica che in occasione della gara casalinga di sabato 11 settembre con Giulianova, valida per la prima giornata di Supercoppa Old Wild West, l’ingresso al PalaDolmen sarà gratuito.

L’accesso all’impianto sarà consentito esclusivamente a seguito di esibizione di Green pass o esito negativo di tampone anti-Covid effettuato nelle 48 ore precedenti (ovvero non prima delle 19 di giovedì 9 settembre), oltre che di un documento d’identità.

Gli spettatori saranno tenuti a osservare le regole vigenti, indossare correttamente la mascherina e rispettare le norme relative al distanziamento sociale. Personale del servizio d’ordine del club vigilerà sulla corretta osservazione delle disposizioni.

Lions Bisceglie invita gli sportivi a recarsi al PalaDolmen con un certo anticipo rispetto all’orario d’inizio del match.