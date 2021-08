Lions Bisceglie, ecco il nuovo logo

Cambiare volto mantenendo un’identità ben distinta. Queste le premesse con cui i Lions Bisceglie hanno deciso di presentare, a meno di due settimane dal via della stagione agonistica 2021-2022, il nuovo logo della società, che sarà presente su tutto l’abbigliamento, le comunicazioni e i canali ufficiali del club.

«Per la realizzazione del nuovo logo ci siamo affidati alla competenza, alla professionalità e alla cortese disponibilità di Nicola Scoccimarro, titolare della società Sinklab, partner del club e del movimento cestistico biscegliese da diversi anni nella fornitura di abbigliamento per prima squadra, settore giovanile e minibasket» ha spiegato Daniele La Fortezza, direttore comunicazione e marketing Lions Bisceglie.

«L’idea di fondo era rendere il logo più fruibile e immediato senza perdere quello che è il nostro marchio di fabbrica, anzi proseguendo su quel solco. L’analisi della soluzione più adatta è partita dal caposaldo della nostra identità: un leone ripreso nel momento in cui è pronto per la caccia, a voler raffigurare lo stato d’animo nel quale desideriamo che i nostri atleti scendano sempre in campo» ha osservato il dirigente nerazzurro. «Lo abbiamo stilizzato e “incattivito”. Il font utilizzato è più leggibile e identificabile. Un logo frutto di un’osservazione attenta degli standard moderni del marketing e del social networking, realizzato allo scopo di essere fruibile su tutti i social e utilizzabile in diversi contesti» ha concluso La Fortezza.

Il nuovo logo sarà attivo a partire dalla giornata di lunedì 30 agosto 2021 su tutti i canali ufficiali della società.