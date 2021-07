I Lions Bisceglie pescano in Serie A con l’innesto di Marco Giannini

Quarto movimento di mercato in entrata per i Lions Bisceglie. Il roster nerazzurro per la stagione agonistica 21-22 continua a prendere forma con l’ingaggio di un under dalle credenziali significative, pronto a vivere un’esperienza da protagonista con la formazione di coach Luciano Nunzi.

L’innesto di Marco Giannini, guardia classe 2001, impreziosirà l’organico biscegliese: l’esterno nativo di Parma è un prodotto del florido vivaio della Pallacanestro Reggiana, club per cui ha compiuto tutta la trafila mettendosi in evidenza al punto da meritarsi il primo contratto professionistico e alcune presenze in Serie A, col debutto anche in Fiba Europe Cup.

Le gare giocate in doppio utilizzo con Montecchio, nel torneo di C Gold emiliano-romagnolo, gli hanno permesso di alzare ulteriormente l’asticella e misurarsi con un contesto senior, assumendosi responsabilità via via crescenti e lavorando sul perfezionamento di diversi aspetti del gioco, sia in attacco che in difesa.

La grande determinazione, la consuetudine al lavoro in team, il trascorso in un settore giovanile importante sono soltanto alcune delle motivazioni che hanno spinto la dirigenza dei Lions Bisceglie a puntare convintamente su Marco Giannini, motivatissimo a imprimere la sua impronta e a contribuire alle sorti di una squadra in costruzione con l’intento di tenere fede alla tradizionale competitività nerazzurra nel panorama del terzo campionato nazionale.

L’inserimento dell’esterno emiliano (190 cm per 80 kg) è un altro tassello nel processo di composizione del puzzle che il direttore sportivo Sergio Di Nardo ha in mente insieme al nuovo tecnico: un mix fra under promettenti ma già in grado di fornire solide garanzie e alcuni degli elementi più forti della categoria, il cui compito sarà ben figurare confidando di poter richiamare il maggior numero possibile di sostenitori sugli spalti del PalaDolmen in occasione degli incontri casalinghi.

Marco Giannini segue Edoardo Fontana, Gabriel Dron e Gianluca Tibs, in ordine di tempo, nell’elenco dei componenti al momento ufficializzati in seno all’organico della prima squadra dei Lions Bisceglie.