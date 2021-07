Supercoppa, debutto casalingo per i Lions Bisceglie

L’annata 21-22 del basket di Serie B si aprirà ancora una volta con lo svolgimento della Supercoppa, promossa da Lega Nazionale Pallacanestro sotto l’egida della Fip. Le 64 formazioni al via del terzo torneo cestistico nazionale sono state suddivise in otto gruppi secondo criteri di prossimità geografica. Il programma delle competizioni prevede la gara unica dei quarti di finale entro domenica 12 settembre, le semifinali entro il 15 settembre e la finale di conference non oltre domenica 19. Le otto compagini qualificate da ciascun raggruppamento si sfideranno in una Final Eight in calendario da venerdì 24 a domenica 26 settembre in sede da definire.

I Lions Bisceglie del nuovo tecnico Luciano Nunzi sono stati inclusi nel girone H con le altre quattro compagini pugliesi e tre abruzzesi. Un ranking, elaborato sulla base delle classifiche comparate della prima fase della stagione 20-21, ha determinato gli accoppiamenti del primo turno: i nerazzurri se la vedranno perciò con Giulianova al PalaDolmen e, in caso di passaggio alle semifinali, incrocerebbero la vincente del confronto fra Taranto e Monopoli. Sull’altro lato del tabellone le partite Roseto-Teramo e Ruvo-Molfetta.