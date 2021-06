Valerio Lonoce è il nuovo dirigente responsabile del settore giovanile Alpha Pharma Lions Bisceglie

Alpha Pharma Lions Basket Bisceglie ha scelto Valerio Lonoce. Toccherà al 57enne tarantino di nascita e barese di adozione ricoprire l’incarico di dirigente responsabile del settore giovanile nerazzurro. Lonoce, allenatore Fip, vanta un curriculum e una preparazione notevoli che gli derivano anche dall’essere stato allievo e/o aver collaborato con diversi tecnici pugliesi e italiani (Bifulco, Raho, Abate, Lezzi, Floris, Carrasso, Asti, Corbani, Putignano, Vitucci). Numerosi i suoi progetti rivolti alla crescita del vivaio, portati a compimento fra realtà di ogni angolo della nazione, con esperienze importanti vissute anche al nord.

Valerio Lonoce ha condiviso per quasi 20 anni insieme a Francesco Raho un importante percorso tecnico-sportivo che lo ha motivato allo studio e alla ricerca di nuove metodologie di allenamento, del miglioramento della performance dei giovani atleti, del marketing e degli stili di comunicazione formativi. Le sue competenze spaziano tra comunicazione, informatica, animazione, formazione educativa e legale del mondo giovanile e della scuola, conciliandosi con l’esperienza professionale primaria nel campo della legalità, al servizio dei minori e delle famiglie. L’ultimo, proficuo passaggio in Piemonte nello staff del Cus Torino, strettamente connesso all’Auxilium (club di Serie A) con la fondazione dell’Auxilium Basket Academy (consorzio di 16 società dell’Area Metropolitana torinese).

Tornato da pochi mesi in Puglia, la società biscegliese ha colto al volo l’opportunità di inserirlo nei ranghi: «Ho proposto un progetto ambizioso e innovativo all’appassionata e competente dirigenza dei Lions» ha spiegato il nuovo dirigente responsabile del vivaio Alpha Pharma. «Ci siamo già messi al lavoro per sviluppare e coordinare l’intera struttura sportiva e tecnica del settore giovanile, con uno sguardo proteso non solo sulla realtà di Bisceglie: vogliamo assumere un ruolo centrale e attrattivo sul territorio della Bat e delle aree limitrofe» ha sottolineato Valerio Lonoce, annunciando una prima ma significativa novità: «Saranno ben due le nostre squadre iscritte al prossimo campionato regionale Under 16, riservato ai nati dal 2005 in poi».

Ulteriori dettagli riguardo il progetto saranno illustrati prossimamente: «La priorità è irrobustire la struttura organizzativa con figure che consentiranno al vivaio di consolidarsi in tempi brevi: è il momento di pianificare il futuro prossimo del basket giovanile post pandemia». La grande famiglia del basket biscegliese dà il benvenuto a Valerio Lonoce, che saprà presto inserirsi nel contesto nerazzurro e risultare un valore aggiunto per la crescita dell’intero movimento.