L’Alpha Pharma Bisceglie cede a Roma, niente playoff

Lo stop rimediato sul rettangolo della Luiss Roma nel recupero del 17esimo turno è costato l’esclusione dai playoff promozione all’Alpha Pharma Bisceglie. La formazione nerazzurra ha concluso così la stagione agonistica 20-21 assicurandosi con largo anticipo la permanenza nel campionato di Serie B Old Wild West.

Buono spunto iniziale dei Lions (subito sullo 0-5): i viaggianti hanno condotto nel punteggio fino all’8° (11-15), quindi il team capitolino ha preso le redini del confronto, costruendo le premesse per la vittoria già nel secondo quarto (tripla di D’Argenzio per il 28-20). La tendenza si è confermata anche nel terzo periodo, quando un canestro di Gellera ha fissato il massimo scarto tra le contendenti (54-32 al 25°) mentre il timido tentativo di ricucitura del cast biscegliese (57-45) è stato stroncato dal colpo di reni decisivo dei padroni di casa (65-47 in apertura di ultima frazione).

L’annata dell’Alpha Pharma Bisceglie è perciò terminata con un bilancio di dieci vittorie a fronte di dodici sconfitte: forte è il rammarico per una seconda fase deludente (record 1-7) nella quale i nerazzurri hanno finito per vanificare quanto di buono e interessante costruito nella parte iniziale (9-5). La dirigenza osserverà un breve periodo di riflessione per poi riprendere a lavorare alla pianificazione della prossima stagione.



LUISS ROMA-ALPHA PHARMA BISCEGLIE 78-62

Luiss Roma: Murri 8, Pasqualin 9, Gellera 6, Rota 2, Infante 16, Bonaccorso 11, Sanna 10, D’Argenzio 9, Tredici 7. N.e.: Buzzi, Di Francesco, Di Carmine. Allenatore: Paccariè.

Alpha Pharma Bisceglie: Vitale 3, Sirakov 12, Santucci 18, Caceres 14, Seck 2, Maresca 6, Chiriatti 5, Galantino 2. N.e.: Mastrodonato, Tattoli. Allenatore: Vozza.

Arbitri: Marco Attard di Firenze, Igor Giustarini di Grosseto.

Parziali: 18-16; 38-28; 57-43.

Note: uscito per cinque falli Seck. Tiri da due: Luiss Roma 20/37, Alpha Pharma Bisceglie 15/34. Tiri da tre: Luiss Roma 11/31, Alpha Pharma Bisceglie 5/21. Tiri liberi: Luiss Roma 5/8, Alpha Pharma Bisceglie 17/21. Rimbalzi: Luiss Roma 40, Alpha Pharma Bisceglie 33. Assists: Luiss Roma 21, Alpha Pharma Bisceglie 7.

Articolo a cura dell'ufficio stampa dell'Alpha Pharma Bisceglie