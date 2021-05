Playoff in palio, l’Alpha Pharma chiede strada

Bisceglie e i playoff: un rapporto di lunghissima data, una consuetudine da confermare. L’Alpha Pharma di coach Beppe Vozza ha una missione da compiere: battere la Virtus Cassino nella sfida in programma domenica 2 maggio (palla a due ore 18:30, diretta streaming in esclusiva sulla piattaforma Lnp Pass) e centrare l’accesso agli spareggi promozione, per giocarsi l’opportunità di un piazzamento ancora migliore nel recupero di sabato 8 sul parquet della Luiss Roma.

I nerazzurri hanno preparato l’ultimo confronto interno della stagione regolare nei minimi dettagli, lavorando sugli aspetti e sui dettagli meno convincenti emersi nel corso del match di Scauri con Formia, perso al termine di un’appassionante battaglia e dopo un supplementare. Il gruppo è fortemente motivato: regalare a società e tifosi e regalarsi l’accesso nella griglia playoff sarebbe il meritato sigillo su un’annata comunque positiva, caratterizzata da un lungo periodo di grandi soddisfazioni per tutto l’ambiente.

La giovane formazione biscegliese è pronta per una contesa che si preannuncia carica di tensione, agonismo e insidie, considerato il valore degli avversari di turno che al momento occupano il quarto posto in classifica nel girone D di Serie B Old Wild West. La voglia di vincere dei Lions, alla ricerca dell’undicesima affermazione, dovrà prevalere su tutto. Il match sarà diretto da Stefano Gallo di Monselice (Padova) e Filippo Castello di Schio (Vicenza).