Alpha Pharma Bisceglie, la sfida con Formia sulla strada verso i playoff

I complimenti e le sensazioni positive non fanno classifica: ecco perché, archiviata la spettacolare parentesi del confronto interno di mercoledì con la Real Sebastiani Rieti, in casa Alpha Pharma Bisceglie l’attenzione si è subito concentrata sul match di domenica a Scauri con Formia. Punti pesanti in palio e nerazzurri più determinati che mai a conquistarli, per risalire posizioni e blindare l’accesso ai playoff.

Non sarà semplice piegare gli avversari di turno, a loro volta in lotta per l’obiettivo dell’ingresso in griglia, ma è innegabile che il collettivo nerazzurro abbia avviato la tanto attesa inversione di tendenza. Confermare le ottime impressioni, specie in fase di costruzione del gioco e nella distribuzione delle responsabilità offensive, aggiungendo ulteriore efficacia in difesa - considerato che si giocherà in trasferta - costituisce la missione di Caceres e compagni.

Il gruppo si è allenato con tranquillità e ha lavorato, nonostante il poco tempo a disposizione, anche sugli scenari tattici che la partita in terra laziale potrà riservare: niente andrà lasciato al caso in questo rush conclusivo della stagione regolare di Serie B Old Wild West. L’Alpha Pharma ha mostrato progressi molto confortanti, i cui frutti è già tempo di raccogliere.

Procede per gradi, intanto, il recupero di Vincenzo Taddeo, alle prese con un fastidioso risentimento al menisco che lo ha tenuto fuori nelle ultime tre gare.

Giuseppe Scarfò di Palmi e Samuele Riggio di Siderno gli arbitri designati per la direzione dell’incontro tra Formia e Alpha Pharma Bisceglie, che sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Lnp pass per gli abbonati al servizio e gli utenti che intenderanno acquistare il singolo evento.