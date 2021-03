L’Alpha Pharma a Pozzuoli per il via alla seconda fase

La pausa è terminata: sabato 20 marzo, con palla a due alle ore 19, l’Alpha Pharma Bisceglie sarà chiamata al primo degli otto impegni della seconda fase del campionato di Serie B Old Wild West. La formula e gli incroci hanno riservato ai nerazzurri del presidente Papagni la trasferta sul parquet di Pozzuoli al cospetto della compagine guidata in panchina da Mariano Gentile, ex mai dimenticato. Calendario molto intenso per le sedici protagoniste del ricompattato girone D, che torneranno in campo anche mercoledì 24 (il team biscegliese riceverà Salerno).

Il team del ds Di Nardo riprenderà la marcia da un lusinghiero quarto posto complessivo in classifica, frutto dell’ottimo cammino intrapreso nella prima fase (9 vittorie e 5 battute d’arresto).

«Credo che a questo punto della stagione ogni partita sia difficilissima perché siamo al clou e ciascuna squadra ha degli obiettivi per cui lottare» ha spiegato coach Gigi Marinelli. Gli avversari di turno – nel roster anche il lungo Sasha Kushchev, a Bisceglie nell’annata ‘18/‘19 – hanno vinto 4 volte su 14 finora e saranno determinatissimi: «Una gara rognosa al cospetto di una formazione molto aggressiva in difesa, che sa schierarsi bene a zona e ha delle qualità alle quali dovremo opporre resistenza con una prestazione intelligente» ha osservato il trainer nerazzurro.

L’orizzonte dell’Alpha Pharma, partita per assicurarsi la salvezza e magari accarezzare l’accesso ai playoff, è mutato: «Inutile nasconderci, ci piacerebbe conservare la quarta posizione e dare il massimo per avvicinarci a migliorarla» ha commentato Marinelli. «Guardando con un pizzico di ottimismo questo calendario potremmo ritenere di avere le sfide con le squadre più forti in casa e quelle formazioni un più indietro in graduatoria fuori ma fare calcoli appare superfluo: mi aspetto, ci aspettiamo tutti un gruppo carico e pronto ad affrontare queste otto partite con la grinta e il sangue agli occhi». Vincenzo Taddeo non è al 100% ma dovrebbe farcela a essere in campo mentre Juan Caceres ha sfruttato la sosta per perfezionare il recupero dal leggero fastidio a una mano.

Il match tra Pozzuoli e Alpha Pharma Bisceglie sarà diretto da Simone Settepanella di Roseto degli Abruzzi (Teramo) e Umberto Gambuzzi di Ortona (Chieti). Diretta in esclusiva sulla piattaforma Lnp pass.