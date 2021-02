L’Alpha Pharma Bisceglie ringrazia Tommaso Molteni

Alpha Pharma Lions Basket Bisceglie comunica la conclusione del legame con l’atleta Tommaso Molteni. Il playmaker canturino, classe 1999, passerà nelle fila di Teramo.

«Decisione davvero molto sofferta, e non è una frase di rito» ha commentato il direttore sportivo nerazzurro Sergio Di Nardo. «Quando un giocatore, per un motivo o per l’altro, lascia un gruppo così bello, compatto e unito risulta difficile trattenere il dispiacere, specie se si tratta di un ragazzo splendido come Tommy» ha sottolineato.

La società, in tutte le sue componenti, ringrazia Tommaso Molteni per la passione, l’attaccamento alla maglia e la professionalità con cui ha vissuto questi mesi, mai risparmiandosi e anzi contribuendo alla realizzazione degli ottimi risultati della squadra, guadagnandosi l’affetto e la stima dell’ambiente.

Il 22enne ha chiuso la sua esperienza biscegliese con 3.4 punti di media in 13.2 minuti di utilizzo, il 100% ai liberi, 3.34 rimbalzi e 1 assist per gara.